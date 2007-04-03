Додано: Чет 03 гру, 2020 23:07

J написав: ishvara написав: , С физиков пока не берут налог? , , С физиков пока не берут налог? ,

самообслуживание

сам декларируешь, сам платишь самообслуживаниесам декларируешь, сам платишь

Где то примерно так.Но в жизни скорее будет не так.Сам кто то маловероятно начнёт что то декларировать и платить.У всех будут операции сделаны так. что прибыли нэт.Купил по одному каналу со своей карты, продал в серой обманке...и разницы нету.Я предполагаю. что опа будет в другом месте.а именно при получении банком перевода.банк будет блокировать сумму.Причём уже сейчас в банках есть списки счетов. с кот идут оплаты крипты(слух такой ходит).И потом вопрос - будет ли банк отсылать в налоговую или сам обилечивать - хз.и как доказывать. что ты не верблюд.Сложно всё пока.Легко. если всё делать по честному и по простому - купил на Куне, продал дороже . вывел на той же Куне и заплатил 5% от навара, если он есть.а вот другими путями уже не знаю как будет.Тем более. что навар можно в юсдт оставить и не выводить.а пока ты не вывел в фиат обратно. прибыль не считается полученной.Т о налог пока больше к юрикам.