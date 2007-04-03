Про налогообложение там ничего не нашел, но думаю это не за горами, учитывая экономическую обстановку в государстве
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 гру, 2020 08:53
Какие мысли по поводу принятого в первом чтении ЗУ "Про віртуальні активи" №3637?
Про налогообложение там ничего не нашел, но думаю это не за горами, учитывая экономическую обстановку в государстве
Додано: Чет 03 гру, 2020 11:20
Visa выпускает кредитную карту с кэшбеком в биткоинах
Серйозна заявка кита
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Додано: Чет 03 гру, 2020 11:44
Разработчики DeFi-проекта Compounder Finance присвоили себе $10,8 млн средств пользователей
а шо делать?
Додано: Чет 03 гру, 2020 13:15
Никогда такого не было, и вот опять
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:39
Если не было, то как же это опять
Я здесь часто давал некоторые рекомендации по выбору и наблюдению за монетами.
напомню. одна из них - это открытость команды, адресов с контрактами и подобное.перед тем, как купить монету или воспользоваться услугой проекта. нужно тщательно готовиться.Изучить сайт, твиттер, телегу,партнёров.В адекватных проектах есть фото и имена команды. они не скрываются и соотв не кинут вас.Во всяком случае подобным способом.А в идеале для дефай. нужно ещё и проверить смартконтракт, в кот хочешь влезть.Но это не все умеют.
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:43
Это уже известно с весны.5% с дохода вместо 17% первые 2 года.Вроде было так.если не позабыл или не поменяли.
Ближе к телу - я писал несколько месяцев назад. что хорошо иметь выписки из банков и биржевые файлы о вводе - выводе(фиата).Это для того, чтобы можно было показать разницу между покупкой и продажей.Иначе 5% будет браться от оборота.
ПС а как оно в реали будет пока очень темно.И вначале вся эта байда будет касаться юриков(биржи и обманки).
Додано: Чет 03 гру, 2020 20:49
Кучинелли С физиков пока не берут налог? А то я только с августа начал вникать в эту тему.
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:11
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:07
Где то примерно так.Но в жизни скорее будет не так.Сам кто то маловероятно начнёт что то декларировать и платить.У всех будут операции сделаны так. что прибыли нэт.Купил по одному каналу со своей карты, продал в серой обманке...и разницы нету.Я предполагаю. что опа будет в другом месте.а именно при получении банком перевода.банк будет блокировать сумму.Причём уже сейчас в банках есть списки счетов. с кот идут оплаты крипты(слух такой ходит).И потом вопрос - будет ли банк отсылать в налоговую или сам обилечивать - хз.и как доказывать. что ты не верблюд.Сложно всё пока.Легко. если всё делать по честному и по простому - купил на Куне, продал дороже . вывел на той же Куне и заплатил 5% от навара, если он есть.а вот другими путями уже не знаю как будет.Тем более. что навар можно в юсдт оставить и не выводить.а пока ты не вывел в фиат обратно. прибыль не считается полученной.Т о налог пока больше к юрикам.
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:29
"Andr T, [03.12.20 21:21]
Продал крипту на куне, - а полученную гривну вывел на карту ПриватБанка через куна бота. Теперь пришло сообщение что на меня накатал жалобу другой банк из которого мне покупатель кода перевел средства. Мою карту ПриватБанка заблокировали на 5 дней по подозрению в мошенничестве, если в течение этих дней не будет написано заявление правоохранителям то снимут блокировку. Была ли у кого-то такая ситуация?"
"Andr T, [03.12.20 21:23]
Доки на источник средств не требуют,
- написали в поддержке ПриватБанка сидите ждите проверки выписки."
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