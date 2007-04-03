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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:17
Кучинелли написав:
вывел на той же Куне и заплатил 5% от навара,
чого це 5, 19.5!
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greenozon
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