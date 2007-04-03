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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2071207220732074

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:вывел на той же Куне и заплатил 5% от навара,


чого це 5, 19.5!
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 04:59

  Кучинелли написав:.Легко. если всё делать по честному и по простому - купил на Куне, продал дороже . вывел на той же Куне и заплатил 5% от навара, если он есть.а вот другими путями уже не знаю как будет.Тем более. что навар можно в юсдт оставить и не выводить.а пока ты не вывел в фиат обратно. прибыль не считается полученной.Т о налог пока больше к юрикам.

Надо тогда уже обилечивать и куплю-продажу обычной валюты, чего уже мелочиться. Купил в банке доллары по 24, продал по 28 - уплати 15% налога с "прибыли". В чем разница - криптовалюта или просто валюта?
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:17

  Tegularius написав:
  Кучинелли написав:.Легко. если всё делать по честному и по простому - купил на Куне, продал дороже . вывел на той же Куне и заплатил 5% от навара, если он есть.а вот другими путями уже не знаю как будет.Тем более. что навар можно в юсдт оставить и не выводить.а пока ты не вывел в фиат обратно. прибыль не считается полученной.Т о налог пока больше к юрикам.

Надо тогда уже обилечивать и куплю-продажу обычной валюты, чего уже мелочиться. Купил в банке доллары по 24, продал по 28 - уплати 15% налога с "прибыли". В чем разница - криптовалюта или просто валюта?


По большому счёту - да.Недавно так и планировали, и с золотом так же.В реали не могут пока.В законе про крипту пока так.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:18

  greenozon написав:
  Кучинелли написав:вывел на той же Куне и заплатил 5% от навара,


чого це 5, 19.5!


5 :!: и всё тут, торг не уместен :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:06

Подскажите, на Куне покупать крипту выгоднее, чем на бестчендж? Только зарегистрировался, вижу, что курсы лучше. Можно на ней работать, проверенная контора?
И я смотрю там тезер по 27.45 дают, это что за прикол? ))
ishvara
 
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