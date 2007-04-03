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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:17
Кучинелли написав:
вывел на той же Куне и заплатил 5% от навара,
чого це 5, 19.5!
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greenozon
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 04:59
Кучинелли написав:
.Легко. если всё делать по честному и по простому - купил на Куне, продал дороже . вывел на той же Куне и заплатил 5% от навара, если он есть.а вот другими путями уже не знаю как будет.Тем более. что навар можно в юсдт оставить и не выводить.а пока ты не вывел в фиат обратно. прибыль не считается полученной.Т о налог пока больше к юрикам.
Надо тогда уже обилечивать и куплю-продажу обычной валюты, чего уже мелочиться. Купил в банке доллары по 24, продал по 28 - уплати 15% налога с "прибыли". В чем разница - криптовалюта или просто валюта?
In HODL we trust
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Tegularius
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:17
Tegularius написав: Кучинелли написав:
.Легко. если всё делать по честному и по простому - купил на Куне, продал дороже . вывел на той же Куне и заплатил 5% от навара, если он есть.а вот другими путями уже не знаю как будет.Тем более. что навар можно в юсдт оставить и не выводить.а пока ты не вывел в фиат обратно. прибыль не считается полученной.Т о налог пока больше к юрикам.
Надо тогда уже обилечивать и куплю-продажу обычной валюты, чего уже мелочиться. Купил в банке доллары по 24, продал по 28 - уплати 15% налога с "прибыли". В чем разница - криптовалюта или просто валюта?
По большому счёту - да.Недавно так и планировали, и с золотом так же.В реали не могут пока.В законе про крипту пока так.
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Кучинелли
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:18
greenozon написав: Кучинелли написав:
вывел на той же Куне и заплатил 5% от навара,
чого це 5, 19.5!
5
и всё тут, торг не уместен
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Кучинелли
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:06
Подскажите, на Куне покупать крипту выгоднее, чем на бестчендж? Только зарегистрировался, вижу, что курсы лучше. Можно на ней работать, проверенная контора?
И я смотрю там тезер по 27.45 дают, это что за прикол? ))
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ishvara
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:35
ishvara написав:
Подскажите, на Куне покупать крипту выгоднее, чем на бестчендж? Только зарегистрировался, вижу, что курсы лучше. Можно на ней работать, проверенная контора?
И я смотрю там тезер по 27.45 дают, это что за прикол? ))
Об этом я писал здесь ранее и также некоторые товарищи.Кратко - да. да. да.Но выбор есть всегда, лучше пользоваться неск площадками.Тезер может быть 26-29 и зависит он не только от курса доллара в степях Украины, а и от тренда битка.Если биток летит вниз, то тезер идёт вверх в рн 29, ну и наоборот.Это связано с инертностью укр рынка и с его малой ликвидность.Хотя Бинанс за гривны видимо равняется на Куну, т к они партнёры.
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Кучинелли
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:18
Похоже на двойную вершину, кто что думает? Думаю, на след неделе пойдем тестировать 17к или ниже.
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ishvara
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