Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:26

ishvara написав: Похоже на двойную вершину, кто что думает? Думаю, на след неделе пойдем тестировать 17к или ниже. Похоже на двойную вершину, кто что думает? Думаю, на след неделе пойдем тестировать 17к или ниже.

Сейчас кто только что не видит.На ТВ встречал и чашку и пГип.Не стоит заморачиваться.Реально сейчас есть треугольник и выход из него будет в какую то сторону.Стандартные методы нынче часто дают осечку.причин много таких. что раньше не было.Институционалы, фьючерсы, и мн другого.Рынок идёт за ликвидностью, где она видят только ММ.Они же могут рисовать нам паттерн и потом резко слить в другую сторону.Тогда станет вопрос - а что делать.Ну, или холдить на растущем рынке или стопиться.А чтобы стопиться нужно идти на Бинанс. Окекс. Битфинекс тут ещё не сдох до сих пор. ФТХ набирает обороты.