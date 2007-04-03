чого це 5, 19.5!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 04 гру, 2020 04:59
Надо тогда уже обилечивать и куплю-продажу обычной валюты, чего уже мелочиться. Купил в банке доллары по 24, продал по 28 - уплати 15% налога с "прибыли". В чем разница - криптовалюта или просто валюта?
In HODL we trust
Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:17
По большому счёту - да.Недавно так и планировали, и с золотом так же.В реали не могут пока.В законе про крипту пока так.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:18
Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:06
Подскажите, на Куне покупать крипту выгоднее, чем на бестчендж? Только зарегистрировался, вижу, что курсы лучше. Можно на ней работать, проверенная контора?
И я смотрю там тезер по 27.45 дают, это что за прикол? ))
Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:35
Об этом я писал здесь ранее и также некоторые товарищи.Кратко - да. да. да.Но выбор есть всегда, лучше пользоваться неск площадками.Тезер может быть 26-29 и зависит он не только от курса доллара в степях Украины, а и от тренда битка.Если биток летит вниз, то тезер идёт вверх в рн 29, ну и наоборот.Это связано с инертностью укр рынка и с его малой ликвидность.Хотя Бинанс за гривны видимо равняется на Куну, т к они партнёры.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:18
Похоже на двойную вершину, кто что думает? Думаю, на след неделе пойдем тестировать 17к или ниже.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:36
Смотрю, на Куне не маленькие комиссии на вывод - например, 9$ битку. Это при любой сумме так?
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:20
Сейчас комиссии везде выросли.По битку и по эфиру.На бирже сумма не влияет на комис,фиксирована.На кошельках обычно влияет и меняется в завти от нагрузки в сети.
ПС ранее рекомендовал перекиды делать в бнб или риппл или лтс, желательно в стабильный период.Комисы получаются в неск гривен всего.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:26
Сейчас кто только что не видит.На ТВ встречал и чашку и пГип.Не стоит заморачиваться.Реально сейчас есть треугольник и выход из него будет в какую то сторону.Стандартные методы нынче часто дают осечку.причин много таких. что раньше не было.Институционалы, фьючерсы, и мн другого.Рынок идёт за ликвидностью, где она видят только ММ.Они же могут рисовать нам паттерн и потом резко слить в другую сторону.Тогда станет вопрос - а что делать.Ну, или холдить на растущем рынке или стопиться.А чтобы стопиться нужно идти на Бинанс. Окекс. Битфинекс тут ещё не сдох до сих пор. ФТХ набирает обороты.
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