RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2072207320742075>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Кучинелли написав:вывел на той же Куне и заплатил 5% от навара,


чого це 5, 19.5!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10211
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 04:59

  Кучинелли написав:.Легко. если всё делать по честному и по простому - купил на Куне, продал дороже . вывел на той же Куне и заплатил 5% от навара, если он есть.а вот другими путями уже не знаю как будет.Тем более. что навар можно в юсдт оставить и не выводить.а пока ты не вывел в фиат обратно. прибыль не считается полученной.Т о налог пока больше к юрикам.

Надо тогда уже обилечивать и куплю-продажу обычной валюты, чего уже мелочиться. Купил в банке доллары по 24, продал по 28 - уплати 15% налога с "прибыли". В чем разница - криптовалюта или просто валюта?
In HODL we trust
Tegularius
 
Повідомлень: 1355
З нами з: 11.02.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:17

  Tegularius написав:
  Кучинелли написав:.Легко. если всё делать по честному и по простому - купил на Куне, продал дороже . вывел на той же Куне и заплатил 5% от навара, если он есть.а вот другими путями уже не знаю как будет.Тем более. что навар можно в юсдт оставить и не выводить.а пока ты не вывел в фиат обратно. прибыль не считается полученной.Т о налог пока больше к юрикам.

Надо тогда уже обилечивать и куплю-продажу обычной валюты, чего уже мелочиться. Купил в банке доллары по 24, продал по 28 - уплати 15% налога с "прибыли". В чем разница - криптовалюта или просто валюта?


По большому счёту - да.Недавно так и планировали, и с золотом так же.В реали не могут пока.В законе про крипту пока так.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 580
З нами з: 30.11.17
Подякував: 122 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:18

  greenozon написав:
  Кучинелли написав:вывел на той же Куне и заплатил 5% от навара,


чого це 5, 19.5!


5 :!: и всё тут, торг не уместен :)
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 580
З нами з: 30.11.17
Подякував: 122 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:06

Подскажите, на Куне покупать крипту выгоднее, чем на бестчендж? Только зарегистрировался, вижу, что курсы лучше. Можно на ней работать, проверенная контора?
И я смотрю там тезер по 27.45 дают, это что за прикол? ))
ishvara
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 09.12.12
Подякував: 264 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 20:35

  ishvara написав:Подскажите, на Куне покупать крипту выгоднее, чем на бестчендж? Только зарегистрировался, вижу, что курсы лучше. Можно на ней работать, проверенная контора?
И я смотрю там тезер по 27.45 дают, это что за прикол? ))


Об этом я писал здесь ранее и также некоторые товарищи.Кратко - да. да. да.Но выбор есть всегда, лучше пользоваться неск площадками.Тезер может быть 26-29 и зависит он не только от курса доллара в степях Украины, а и от тренда битка.Если биток летит вниз, то тезер идёт вверх в рн 29, ну и наоборот.Это связано с инертностью укр рынка и с его малой ликвидность.Хотя Бинанс за гривны видимо равняется на Куну, т к они партнёры.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 580
З нами з: 30.11.17
Подякував: 122 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 21:18

Похоже на двойную вершину, кто что думает? Думаю, на след неделе пойдем тестировать 17к или ниже.
ishvara
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 09.12.12
Подякував: 264 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 22:36

Смотрю, на Куне не маленькие комиссии на вывод - например, 9$ битку. Это при любой сумме так?
ishvara
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 09.12.12
Подякував: 264 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:20

  ishvara написав:Смотрю, на Куне не маленькие комиссии на вывод - например, 9$ битку. Это при любой сумме так?

Сейчас комиссии везде выросли.По битку и по эфиру.На бирже сумма не влияет на комис,фиксирована.На кошельках обычно влияет и меняется в завти от нагрузки в сети.
ПС ранее рекомендовал перекиды делать в бнб или риппл или лтс, желательно в стабильный период.Комисы получаются в неск гривен всего.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 580
З нами з: 30.11.17
Подякував: 122 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:26

  ishvara написав:Похоже на двойную вершину, кто что думает? Думаю, на след неделе пойдем тестировать 17к или ниже.


Сейчас кто только что не видит.На ТВ встречал и чашку и пГип.Не стоит заморачиваться.Реально сейчас есть треугольник и выход из него будет в какую то сторону.Стандартные методы нынче часто дают осечку.причин много таких. что раньше не было.Институционалы, фьючерсы, и мн другого.Рынок идёт за ликвидностью, где она видят только ММ.Они же могут рисовать нам паттерн и потом резко слить в другую сторону.Тогда станет вопрос - а что делать.Ну, или холдить на растущем рынке или стопиться.А чтобы стопиться нужно идти на Бинанс. Окекс. Битфинекс тут ещё не сдох до сих пор. ФТХ набирает обороты.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 580
З нами з: 30.11.17
Подякував: 122 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2072207320742075>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6891, 6892, 6893
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
68921 194791284
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 23:08
proftpd66
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7318 1690123
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 23:08
proftpd66
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50069
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.