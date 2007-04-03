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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2072207320742075

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:26

  ishvara написав:Похоже на двойную вершину, кто что думает? Думаю, на след неделе пойдем тестировать 17к или ниже.

У хомяков 2 яблока, у китов 10 яблок, а у институционалов ДАМП в ж...пе.
Кто последний бежал из криптовалютного сада (с $20 000) :roll:
Аlександр
 
Повідомлень: 3552
З нами з: 10.04.08
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  #<1 ... 2072207320742075
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