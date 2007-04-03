|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:26
ishvara написав:
Похоже на двойную вершину, кто что думает? Думаю, на след неделе пойдем тестировать 17к или ниже.
У хомяков 2 яблока, у китов 10 яблок, а у институционал
ов ДАМП в ж...пе.
Кто последний бежал из криптовалютного сада (с $20 000)
-
Аlександр
-
-
- Повідомлень: 3552
- З нами з: 10.04.08
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 254 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|68921
|194791286
|
|
|7318
|1690123
|
|
|38
|50069
|
|