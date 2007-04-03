У хомяков 2 яблока, у китов 10 яблок, а у институционалов ДАМП в ж...пе.
Кто последний бежал из криптовалютного сада (с $20 000)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:26
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:24
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
снова бум
с любой собачей будки вещают о взлёте биткоина
жадные до наживы обыватели и фирмы скупают виртуальные записи, блокчейн которого создан неизвестно кем
и я скажу так: нет идеальной системы в этом мире
даже наш создатель не всё идеально сотворил
найдётся группа хакеров и взломают в кузькину мать ваш блокчейн
и это произойдёт. И всё ваше "богатство" станет ничем.
так как нет в мире ничего идеального
таким неидеальным мир создан
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:40
Yuri_61
створення квантового інтернету почалось
https://news.finance.ua/ua/news/-/48340 ... -internetu
він взламає біткоєн к чортовой бабушкє на 1 квантовому компі!
+50грн !
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