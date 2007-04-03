У хомяков 2 яблока, у китов 10 яблок, а у институционалов ДАМП в ж...пе.
Кто последний бежал из криптовалютного сада (с $20 000)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:26
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:24
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
снова бум
с любой собачей будки вещают о взлёте биткоина
жадные до наживы обыватели и фирмы скупают виртуальные записи, блокчейн которого создан неизвестно кем
и я скажу так: нет идеальной системы в этом мире
даже наш создатель не всё идеально сотворил
найдётся группа хакеров и взломают в кузькину мать ваш блокчейн
и это произойдёт. И всё ваше "богатство" станет ничем.
так как нет в мире ничего идеального
таким неидеальным мир создан
Додано: Суб 05 гру, 2020 14:40
Yuri_61
створення квантового інтернету почалось
https://news.finance.ua/ua/news/-/48340 ... -internetu
він взламає біткоєн к чортовой бабушкє на 1 квантовому компі!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 05 гру, 2020 19:15
Зашёл было про вирус почитать, а там юра61 отжигает.Хотел ему порекомендовать оживить своим присутствием эту тему.И тут вижу. что он и без моего приглашения уже тут.Супер.К сожалению это говорит о том. что в теме дела не очень.Здесь движ только когда клован какой нить начинает прогнозы строить типа - я жполгода назад говорил(полгода назад никто в мире не мог знать ничего - это так для сведения).Или бросать кое что на вентилятор как юра, авось подхватят и начнут подкармливать тролля.
Додано: Суб 05 гру, 2020 20:36
У хомяков 2 яблока, у китов 10 яблок, а у институционалов ДАМП в ж...пе
Кто последним бежал из криптовалютного сада (с $20 000)
Последним бежал майнер, который...
Додано: Нед 06 гру, 2020 06:16
вот был здесь раньше человек, killerbean, я запомнил его пост тогда. писал еще в конце 2017 он, что слил биток на пике, и ждет ровно через год биток по 3к. так и произошло, ровно через год. к чему я это говорю? к тому, что одно его сообщение было ценнее, чем все твои сообщения в этой ветке за все время. а то, что ты глобально не видишь куда идет рынок в разных фазах - так это твои проблемы, а не тех, кто это понимает.
пс: кстати, какие будут у тебя оправдания по поводу твоей клеветы на мое видение с ноября 2018 года, которое на 95% совпадало месяц в месяц на протяжении двух лет? когда отвечать за свои регулярные слова "клоун" будешь?
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