Додано: Нед 06 гру, 2020 06:16

Кучинелли написав: Зашёл было про вирус почитать, а там юра61 отжигает.Хотел ему порекомендовать оживить своим присутствием эту тему.И тут вижу. что он и без моего приглашения уже тут.Супер.К сожалению это говорит о том. что в теме дела не очень.Здесь движ только когда клован какой нить начинает прогнозы строить типа - я жполгода назад говорил(полгода назад никто в мире не мог знать ничего - это так для сведения).Или бросать кое что на вентилятор как юра, авось подхватят и начнут подкармливать тролля. Зашёл было про вирус почитать, а там юра61 отжигает.Хотел ему порекомендовать оживить своим присутствием эту тему.И тут вижу. что он и без моего приглашения уже тут.Супер.К сожалению это говорит о том. что в теме дела не очень.Здесь движ только когда клован какой нить начинает прогнозы строить типа - я жполгода назад говорил(полгода назад никто в мире не мог знать ничего - это так для сведения).Или бросать кое что на вентилятор как юра, авось подхватят и начнут подкармливать тролля.

вот был здесь раньше человек, killerbean, я запомнил его пост тогда. писал еще в конце 2017 он, что слил биток на пике, и ждет ровно через год биток по 3к. так и произошло, ровно через год. к чему я это говорю? к тому, что одно его сообщение было ценнее, чем все твои сообщения в этой ветке за все время. а то, что ты глобально не видишь куда идет рынок в разных фазах - так это твои проблемы, а не тех, кто это понимает.пс: кстати, какие будут у тебя оправдания по поводу твоей клеветы на мое видение с ноября 2018 года, которое на 95% совпадало месяц в месяц на протяжении двух лет? когда отвечать за свои регулярные слова "клоун" будешь?