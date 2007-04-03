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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2073207420752076>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 23:26

  ishvara написав:Похоже на двойную вершину, кто что думает? Думаю, на след неделе пойдем тестировать 17к или ниже.

У хомяков 2 яблока, у китов 10 яблок, а у институционалов ДАМП в ж...пе.
Кто последний бежал из криптовалютного сада (с $20 000) :roll:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:24

  ishvara написав:Похоже на двойную вершину, кто что думает? Думаю, на след неделе пойдем тестировать 17к или ниже.


osafly
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

снова бум
с любой собачей будки вещают о взлёте биткоина
жадные до наживы обыватели и фирмы скупают виртуальные записи, блокчейн которого создан неизвестно кем
и я скажу так: нет идеальной системы в этом мире
даже наш создатель не всё идеально сотворил
найдётся группа хакеров и взломают в кузькину мать ваш блокчейн
и это произойдёт. И всё ваше "богатство" станет ничем.
так как нет в мире ничего идеального
таким неидеальным мир создан
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 14:40

Yuri_61

створення квантового інтернету почалось


https://news.finance.ua/ua/news/-/48340 ... -internetu

він взламає біткоєн к чортовой бабушкє на 1 квантовому компі! :mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:15

Зашёл было про вирус почитать, а там юра61 отжигает.Хотел ему порекомендовать оживить своим присутствием эту тему.И тут вижу. что он и без моего приглашения уже тут.Супер.К сожалению это говорит о том. что в теме дела не очень.Здесь движ только когда клован какой нить начинает прогнозы строить типа - я жполгода назад говорил(полгода назад никто в мире не мог знать ничего - это так для сведения).Или бросать кое что на вентилятор как юра, авось подхватят и начнут подкармливать тролля.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:36

  ishvara написав:Похоже на двойную вершину, кто что думает? Думаю, на след неделе пойдем тестировать 17к или ниже.

У хомяков 2 яблока, у китов 10 яблок, а у институционалов ДАМП в ж...пе (Согласно отчетности для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), MicroStrategy приобрела 2 574 BTC, которые обошлись ей в $50 млн. при средней цене в $19 427).
Кто последним бежал из криптовалютного сада (с $20 000) :roll:
Последним бежал майнер, который...

Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 06:16

  Кучинелли написав:Зашёл было про вирус почитать, а там юра61 отжигает.Хотел ему порекомендовать оживить своим присутствием эту тему.И тут вижу. что он и без моего приглашения уже тут.Супер.К сожалению это говорит о том. что в теме дела не очень.Здесь движ только когда клован какой нить начинает прогнозы строить типа - я жполгода назад говорил(полгода назад никто в мире не мог знать ничего - это так для сведения).Или бросать кое что на вентилятор как юра, авось подхватят и начнут подкармливать тролля.

вот был здесь раньше человек, killerbean, я запомнил его пост тогда. писал еще в конце 2017 он, что слил биток на пике, и ждет ровно через год биток по 3к. так и произошло, ровно через год. к чему я это говорю? к тому, что одно его сообщение было ценнее, чем все твои сообщения в этой ветке за все время. а то, что ты глобально не видишь куда идет рынок в разных фазах - так это твои проблемы, а не тех, кто это понимает.

пс: кстати, какие будут у тебя оправдания по поводу твоей клеветы на мое видение с ноября 2018 года, которое на 95% совпадало месяц в месяц на протяжении двух лет? когда отвечать за свои регулярные слова "клоун" будешь?
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:04

Кучинелли В отличие от Ваших бесполезных комментариев с многочисленными грамматическими ошибками и хамскими нападками на Zebra, Zebra верно спрогнозировал год назад, в декабре 2019 г., что тогда было очень выгодно покупать ETH, настоятельно всем рекомендовал покупать ETH, который, как, мы увидели, в течение 2020 г. вырос к биткойну в 2 раза, и одновременно сам биткойн за этот год вырос в 2 с лишним раза.
Востаннє редагувалось Dr_English в Нед 06 гру, 2020 16:46, всього редагувалось 3 разів.
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:43

Spark

Подскажите, чтобы получить spark достаточно активировать опцию spark airdrop registration в кошельке Exodus или надо что-то еще сделать?
И вроде еще NEM такую же акцию будет проводить, там нужно ихний кошелек устанавливать, чтобы получить монеты?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 18:58

spacemachine

Ты просто глупый от природы.Таким невозможно что то объяснить.Твой уровень в крипте крайне низок.Кроме этой темы заикнись хоть где то. что ты знал два года взад какой будет курс, и тебя выставят шизофреником.но ты упорно этого и хочешь, вместо того. чтобы скромно спрятаться после обгаживания.
Кучинелли
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