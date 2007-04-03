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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 гру, 2020 19:03
Dr_English
Ещё один упоротый , скорее всего клон. вылазящий всегда, когда нужно создать массовку поддержки.Твой Зебра обосрался массу раз, даже сейчас хвоста поджал. т к очередные несколько раз облажался буквально на днях.В валютной ветке его уже чморят на каждой странице с его прогнозами по доллару.тут тоже такие как ты слепые никак не хотят вспомнить. что курс уже 14 по битку должен быть. и кроме этого было потеряно куча денег на шортах против тренда.И я приводил цитаты. в которых показывал как Зебра дурит местных лопухов.Я развлекаюсь от ваших постов. хоть здесь юмор присутствует.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 19:08
spacemachine написав:
ты глобально не видишь куда идет рынок в разных фазах - так это твои проблемы, а не тех, кто это понимает.
А вот здесь как раз самая большая ошибка.Глобально я вижу рынок на много лучше вас вместе взятых.И тому есть свидетели.Я прекрасно знал. что работают такие понятия как цикличность и фракталы.тут мало кто наверное знает что это за слова
и сам об этом рассказывал нормальным людям.Сейчас это всё и происходит.Но я не опускался до маразма называть месяц и курс в этом месяце. т к это уже тупость. которой обладаешь ты и тебе подобные зебры там всякие.Зебра вон набросал прогнозов по гривне и по битку и всё в молоко, а вы всё лохи съели.ну не подавитесь.Даже сейчас прогрессивных людей кто подхватил дефи единицы среди нашего отсталого общества. а я уже иксы сделал на этих монетах.
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Кучинелли
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