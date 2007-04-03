RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2073207420752076

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:03

Dr_English

Ещё один упоротый , скорее всего клон. вылазящий всегда, когда нужно создать массовку поддержки.Твой Зебра обосрался массу раз, даже сейчас хвоста поджал. т к очередные несколько раз облажался буквально на днях.В валютной ветке его уже чморят на каждой странице с его прогнозами по доллару.тут тоже такие как ты слепые никак не хотят вспомнить. что курс уже 14 по битку должен быть. и кроме этого было потеряно куча денег на шортах против тренда.И я приводил цитаты. в которых показывал как Зебра дурит местных лопухов.Я развлекаюсь от ваших постов. хоть здесь юмор присутствует.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 588
З нами з: 30.11.17
Подякував: 122 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 19:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  spacemachine написав:ты глобально не видишь куда идет рынок в разных фазах - так это твои проблемы, а не тех, кто это понимает.


А вот здесь как раз самая большая ошибка.Глобально я вижу рынок на много лучше вас вместе взятых.И тому есть свидетели.Я прекрасно знал. что работают такие понятия как цикличность и фракталы.тут мало кто наверное знает что это за слова :( и сам об этом рассказывал нормальным людям.Сейчас это всё и происходит.Но я не опускался до маразма называть месяц и курс в этом месяце. т к это уже тупость. которой обладаешь ты и тебе подобные зебры там всякие.Зебра вон набросал прогнозов по гривне и по битку и всё в молоко, а вы всё лохи съели.ну не подавитесь.Даже сейчас прогрессивных людей кто подхватил дефи единицы среди нашего отсталого общества. а я уже иксы сделал на этих монетах.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 588
З нами з: 30.11.17
Подякував: 122 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2073207420752076
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igneus, Витаха і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6903, 6904, 6905
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
69042 194830810
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 гру, 2020 19:25
sergikkc007
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7318 1690977
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 гру, 2020 23:08
proftpd66
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50080
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1671)
06.12.2020 18:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.