Додано: Нед 06 гру, 2020 19:08

spacemachine написав: ты глобально не видишь куда идет рынок в разных фазах - так это твои проблемы, а не тех, кто это понимает. ты глобально не видишь куда идет рынок в разных фазах - так это твои проблемы, а не тех, кто это понимает.

А вот здесь как раз самая большая ошибка.Глобально я вижу рынок на много лучше вас вместе взятых.И тому есть свидетели.Я прекрасно знал. что работают такие понятия как цикличность и фракталы.тут мало кто наверное знает что это за словаи сам об этом рассказывал нормальным людям.Сейчас это всё и происходит.Но я не опускался до маразма называть месяц и курс в этом месяце. т к это уже тупость. которой обладаешь ты и тебе подобные зебры там всякие.Зебра вон набросал прогнозов по гривне и по битку и всё в молоко, а вы всё лохи съели.ну не подавитесь.Даже сейчас прогрессивных людей кто подхватил дефи единицы среди нашего отсталого общества. а я уже иксы сделал на этих монетах.