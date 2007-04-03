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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2073207420752076

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:34

  Кучинелли написав:ПС ранее рекомендовал перекиды делать в бнб или риппл или лтс, желательно в стабильный период.Комисы получаются в неск гривен всего.

Да, зачем перекидывать биткоин, если можно в любой другой с меньшей комиссией. Я перекидывал в лтс,зэке и дэше. Затем можете на другой бирже поменять на бтк, если хотите. Непосредственно в бтк с куны имеет смысл переводить в кошелек, если нахомячил крупную сумму, которую страшно хранить на куне. С крупной суммы процент небольшой, и нервничаешь при переводе только один раз )
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:43

  Tegularius написав:
  Кучинелли написав:ПС ранее рекомендовал перекиды делать в бнб или риппл или лтс, желательно в стабильный период.Комисы получаются в неск гривен всего.

Да, зачем перекидывать биткоин, если можно в любой другой с меньшей комиссией. Я перекидывал в лтс,зэке и дэше. Затем можете на другой бирже поменять на бтк, если хотите. Непосредственно в бтк с куны имеет смысл переводить в кошелек, если нахомячил крупную сумму, которую страшно хранить на куне. С крупной суммы процент небольшой, и нервничаешь при переводе только один раз )

крупная сумма это сколько ?
до какой суммы плата за 2 конвертации меньше платы за перевод?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:58

  J написав:крупная сумма это сколько ?
до какой суммы плата за 2 конвертации меньше платы за перевод?

Вывод из Битфинекса 0.0004 BTC, из куны 0,0005, разница меньше 2 долларов.
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 07:26

Похоже, вошли во флет. Объемы падают.
di2gard
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