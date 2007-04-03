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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:34
Кучинелли написав:
ПС ранее рекомендовал перекиды делать в бнб или риппл или лтс, желательно в стабильный период.Комисы получаются в неск гривен всего.
Да, зачем перекидывать биткоин, если можно в любой другой с меньшей комиссией. Я перекидывал в лтс,зэке и дэше. Затем можете на другой бирже поменять на бтк, если хотите. Непосредственно в бтк с куны имеет смысл переводить в кошелек, если нахомячил крупную сумму, которую страшно хранить на куне. С крупной суммы процент небольшой, и нервничаешь при переводе только один раз )
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:43
Tegularius написав: Кучинелли написав:
ПС ранее рекомендовал перекиды делать в бнб или риппл или лтс, желательно в стабильный период.Комисы получаются в неск гривен всего.
Да, зачем перекидывать биткоин, если можно в любой другой с меньшей комиссией. Я перекидывал в лтс,зэке и дэше. Затем можете на другой бирже поменять на бтк, если хотите. Непосредственно в бтк с куны имеет смысл переводить в кошелек, если нахомячил крупную сумму, которую страшно хранить на куне. С крупной суммы процент небольшой, и нервничаешь при переводе только один раз )
крупная сумма это сколько ?
до какой суммы плата за 2 конвертации меньше платы за перевод?
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J
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Додано: Пон 07 гру, 2020 21:58
J написав:
крупная сумма это сколько ?
до какой суммы плата за 2 конвертации меньше платы за перевод?
Вывод из Битфинекса 0.0004 BTC, из куны 0,0005, разница меньше 2 долларов.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 07:26
Похоже, вошли во флет. Объемы падают.
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di2gard
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