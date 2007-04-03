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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2073207420752076

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:34

  Кучинелли написав:ПС ранее рекомендовал перекиды делать в бнб или риппл или лтс, желательно в стабильный период.Комисы получаются в неск гривен всего.

Да, зачем перекидывать биткоин, если можно в любой другой с меньшей комиссией. Я перекидывал в лтс,зэке и дэше. Затем можете на другой бирже поменять на бтк, если хотите. Непосредственно в бтк с куны имеет смысл переводить в кошелек, если нахомячил крупную сумму, которую страшно хранить на куне. С крупной суммы процент небольшой, и нервничаешь при переводе только один раз )
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Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:43

  Tegularius написав:
  Кучинелли написав:ПС ранее рекомендовал перекиды делать в бнб или риппл или лтс, желательно в стабильный период.Комисы получаются в неск гривен всего.

Да, зачем перекидывать биткоин, если можно в любой другой с меньшей комиссией. Я перекидывал в лтс,зэке и дэше. Затем можете на другой бирже поменять на бтк, если хотите. Непосредственно в бтк с куны имеет смысл переводить в кошелек, если нахомячил крупную сумму, которую страшно хранить на куне. С крупной суммы процент небольшой, и нервничаешь при переводе только один раз )

крупная сумма это сколько ?
до какой суммы плата за 2 конвертации меньше платы за перевод?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:58

  J написав:крупная сумма это сколько ?
до какой суммы плата за 2 конвертации меньше платы за перевод?

Вывод из Битфинекса 0.0004 BTC, из куны 0,0005, разница меньше 2 долларов.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 07:26

Похоже, вошли во флет. Объемы падают.
di2gard
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мощнейший психологический удар по бычкам, что медведи завалили их потуги преодолеть 20к. Теперь только хорошей коррекцией можно компенсировать душевное расстройство хомячатине. Сейчас если получу подтверждение разворота тренда, на первом же отскоке шортану. На битфинексе кстати шорты на исторически низких уровнях, всех на пути до 20к повыбивало, ликвидировало, наверное уже никто и не верил, что 20к не пробьют. А я говорил, что будет двойная вершина.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 01:12

  di2gard написав:Похоже, вошли во флет. Объемы падают.

Стрижка началась
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 02:54

  Zebra написав:
  di2gard написав:Похоже, вошли во флет. Объемы падают.

Стрижка началась

Если не секрет, на каком уровне планируете откуп?
di2gard
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