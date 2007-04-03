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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:34
Кучинелли написав:
ПС ранее рекомендовал перекиды делать в бнб или риппл или лтс, желательно в стабильный период.Комисы получаются в неск гривен всего.
Да, зачем перекидывать биткоин, если можно в любой другой с меньшей комиссией. Я перекидывал в лтс,зэке и дэше. Затем можете на другой бирже поменять на бтк, если хотите. Непосредственно в бтк с куны имеет смысл переводить в кошелек, если нахомячил крупную сумму, которую страшно хранить на куне. С крупной суммы процент небольшой, и нервничаешь при переводе только один раз )
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:43
Tegularius написав: Кучинелли написав:
ПС ранее рекомендовал перекиды делать в бнб или риппл или лтс, желательно в стабильный период.Комисы получаются в неск гривен всего.
Да, зачем перекидывать биткоин, если можно в любой другой с меньшей комиссией. Я перекидывал в лтс,зэке и дэше. Затем можете на другой бирже поменять на бтк, если хотите. Непосредственно в бтк с куны имеет смысл переводить в кошелек, если нахомячил крупную сумму, которую страшно хранить на куне. С крупной суммы процент небольшой, и нервничаешь при переводе только один раз )
крупная сумма это сколько ?
до какой суммы плата за 2 конвертации меньше платы за перевод?
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J
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Додано: Пон 07 гру, 2020 21:58
J написав:
крупная сумма это сколько ?
до какой суммы плата за 2 конвертации меньше платы за перевод?
Вывод из Битфинекса 0.0004 BTC, из куны 0,0005, разница меньше 2 долларов.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 07:26
Похоже, вошли во флет. Объемы падают.
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di2gard
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Додано: Вів 08 гру, 2020 23:42
Мощнейший психологический удар по бычкам, что медведи завалили их потуги преодолеть 20к. Теперь только хорошей коррекцией можно компенсировать душевное расстройство хомячатине. Сейчас если получу подтверждение разворота тренда, на первом же отскоке шортану. На битфинексе кстати шорты на исторически низких уровнях, всех на пути до 20к повыбивало, ликвидировало, наверное уже никто и не верил, что 20к не пробьют. А я говорил, что будет двойная вершина.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 01:12
di2gard написав:
Похоже, вошли во флет. Объемы падают.
Стрижка началась
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Додано: Сер 09 гру, 2020 02:54
Zebra написав: di2gard написав:
Похоже, вошли во флет. Объемы падают.
Стрижка началась
Если не секрет, на каком уровне планируете откуп?
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Додано: Сер 09 гру, 2020 07:17
ну наконец-то треуг пробился вниз, как и бычьи надежды. посмотрим выстоит ли уровень 18к. если его пролетим, то по 16400 точно можно будет затарить, а может и по 15
там еще и MT GOX до 15го декабря юзерам вернет 140К битков, оч сомневаюсь, что они будут холдить эти битки
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Додано: Сер 09 гру, 2020 09:50
Господа есть вопрос, не подскажите если есть usdt как лучше вывести на карту бегемота
1 . Через обменка бестстчдж напрямую usdt -- Приват24 или через RIPl ?
2 . Какую Макс сумму за раз карта привата примет ?
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diplomnet
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