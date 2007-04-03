RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2074207520762077

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 13:17

  osafly написав:
  Zebra написав:
  di2gard написав:Похоже, вошли во флет. Объемы падают.

Стрижка началась


Нормальная,полноценная коррекция,а не как прошлый раз,шпилей на несколько часов и все..Будет еще рост.Это не конец.Чем больше зайдет в шорт-тем лучше.На это и рассчитано.На них и полетим снова вверх.

рост от 14к до 17к - тоже рост
но 20к пробитие малореально - коррекция может быть затяжной

транзакций в сети биткоина больше не стало, хайпа нет, пилятся вертолетные деньги от дяди сема
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9282
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 1616 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 14:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

hash ribbons не врет никогда.Он может не учитывать коррекции после своих сигналов buy,вплоть до 10-15%.Рост чаще всего и получается отложенным до 1 мес..но то что он состоится-без сомнений,как по альтам,так и по битку,с возможным обновлением хаев.Поэтому лично считаю,что осторожно и по немногу можно набирать позицию по альтам,лесенкой.Лучше по сетке и уровням-отложками.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 733
З нами з: 29.05.14
Подякував: 37 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2074207520762077
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: matroSkin, Moneta, vitaliian, Деньги і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6922, 6923, 6924
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
69235 194920354
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2020 14:45
Деньги
Валютный рынок в мире 1 ... 730, 731, 732
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7319 1693751
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 15:24
tobias
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50102
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91376)
09.12.2020 14:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.