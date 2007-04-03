рост от 14к до 17к - тоже рост
но 20к пробитие малореально - коррекция может быть затяжной
транзакций в сети биткоина больше не стало, хайпа нет, пилятся вертолетные деньги от дяди сема
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 гру, 2020 13:17
рост от 14к до 17к - тоже рост
но 20к пробитие малореально - коррекция может быть затяжной
транзакций в сети биткоина больше не стало, хайпа нет, пилятся вертолетные деньги от дяди сема
Додано: Сер 09 гру, 2020 14:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
hash ribbons не врет никогда.Он может не учитывать коррекции после своих сигналов buy,вплоть до 10-15%.Рост чаще всего и получается отложенным до 1 мес..но то что он состоится-без сомнений,как по альтам,так и по битку,с возможным обновлением хаев.Поэтому лично считаю,что осторожно и по немногу можно набирать позицию по альтам,лесенкой.Лучше по сетке и уровням-отложками.
|