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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2076207720782079>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:20

  hxbbgaf написав:
  zРадио написав:
  hxbbgaf написав:Кто-то может помочь, пытаюсь перевести 750 баксов в битках, пишет
Network Fee
Regular
0.00809071 BTC
(
$147,27
)
Customize Fee

Блокчейн хочет 150 баксов регулярной или 450 баксов приоритетной комиссии, это больше половиныКак такоее может быть, в чем причина, это какой-то сбой или что?


Какой кошелек?

Блокчейн.
Сейчас зашел, они уже хотят 327 долларов регулярной комиссии с 800 и 450 приоритетной! Как так? Это какой-то сюрр. Вообще, не пойму, что происходит. Они издеваются что ли? Они украли мои деньги.

Когда то пользовался, и насколько помню, там можно самому комиссию выставить. Customize Fee нажмите.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На EXMO сейчас нулевые комиссии при торговле в паре с USDT. Удобно менять для арбитража, спреды небольшие.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  hxbbgaf написав:750 баксов - это маленькая сумма? Так оно пропорционально сумме считает эту комиссию и 2 недели назад комиссия была в 100 раз меньше. Какое может быть объяснение?

Не имеет значение, сколько это в баксах. Это меньше одной сотой биткоина.
Да, выше правильно написали, комиссию можно указать самостоятельно, но чем меньше комиссия, тем медленее будет перевод
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:25

  hxbbgaf написав:Кто-то может помочь, пытаюсь перевести 750 баксов в битках, пишет
Network Fee
Regular
0.00809071 BTC
(
$147,27
)
Customize Fee

Блокчейн хочет 150 баксов регулярной или 450 баксов приоритетной комиссии, это больше половиныКак такоее может быть, в чем причина, это какой-то сбой или что?

Если изучить картинку, то можно понять когда можно отправить недорого: https://jochen-hoenicke.de/queue/#0,24h
Можно поставить свою комиссию в зелёной зоне и ночью/утром проведется с большой вероятностью.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:38

  Zebra написав:Когда то пользовался, и насколько помню, там можно самому комиссию выставить. Customize Fee нажмите.

Так минимальная в районе 100 с 800 и платеж тогда просто не дойдет. А что могло произойти? 2 недели назад отправлял, комиссия была в 100 раз меньше. При том в сатошах за байт было то же самое, меньше только в сумме. Не могу понять.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:39

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:750 баксов - это маленькая сумма? Так оно пропорционально сумме считает эту комиссию и 2 недели назад комиссия была в 100 раз меньше. Какое может быть объяснение?

Не имеет значение, сколько это в баксах. Это меньше одной сотой биткоина.
Да, выше правильно написали, комиссию можно указать самостоятельно, но чем меньше комиссия, тем медленее будет перевод

800 баксов - это меньше одной сотой биткоина?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:47

Что то вы путаете. Сделайте скриншот, затерев личные данные, адресса и суммы, мы подскажем куда нажимать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:49

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:750 баксов - это маленькая сумма? Так оно пропорционально сумме считает эту комиссию и 2 недели назад комиссия была в 100 раз меньше. Какое может быть объяснение?

Не имеет значение, сколько это в баксах. Это меньше одной сотой биткоина.
Да, выше правильно написали, комиссию можно указать самостоятельно, но чем меньше комиссия, тем медленее будет перевод

800 баксов - это меньше одной сотой биткоина?

Сорри, я не вчитался, увидел 0.00809071 BTC и думал что это сумма перевода :mrgreen:
Давно уже криптой не баловался.
Ну в общем там вам выше верно порекомендовали, ставьте комиссию сами, в худшем случае прижется подождать денек пока дойдет
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:50

  hxbbgaf написав:Блокчейн.
Сейчас зашел, они уже хотят 327 долларов регулярной комиссии с 800 и 450 приоритетной! Как так? Это какой-то сюрр. Вообще, не пойму, что происходит. Они издеваются что ли? Они украли мои деньги.


Если холодный кошелек, то вариант только один - выше вам подсказали, где следить за нагрузкой на сеть. Не рискуйте вручную устанавливать комиссию сильно ниже рекомендованной - это чревато зависанием транзакции, с чем потом будет сложно бороться.

А вообще, на будущее знайте, что для небольшой суммы в биткоине - только биржевой кошелек
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:А вообще, на будущее знайте, что для небольшой суммы в биткоине - только биржевой кошелек

Я правда так и остался без этой небольшой суммы, когда MtGox рухнула :mrgreen:
Faceless
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