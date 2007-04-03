hxbbgaf написав:Кто-то может помочь, пытаюсь перевести 750 баксов в битках, пишет Network Fee Regular 0.00809071 BTC ( $147,27 ) Customize Fee
Блокчейн хочет 150 баксов регулярной или 450 баксов приоритетной комиссии, это больше половиныКак такоее может быть, в чем причина, это какой-то сбой или что?
Какой кошелек?
Блокчейн. Сейчас зашел, они уже хотят 327 долларов регулярной комиссии с 800 и 450 приоритетной! Как так? Это какой-то сюрр. Вообще, не пойму, что происходит. Они издеваются что ли? Они украли мои деньги.
Когда то пользовался, и насколько помню, там можно самому комиссию выставить. Customize Fee нажмите.
hxbbgaf написав:Кто-то может помочь, пытаюсь перевести 750 баксов в битках, пишет Network Fee Regular 0.00809071 BTC ( $147,27 ) Customize Fee
Блокчейн хочет 150 баксов регулярной или 450 баксов приоритетной комиссии, это больше половиныКак такоее может быть, в чем причина, это какой-то сбой или что?
Если изучить картинку, то можно понять когда можно отправить недорого: https://jochen-hoenicke.de/queue/#0,24h Можно поставить свою комиссию в зелёной зоне и ночью/утром проведется с большой вероятностью.
Zebra написав:Когда то пользовался, и насколько помню, там можно самому комиссию выставить. Customize Fee нажмите.
Так минимальная в районе 100 с 800 и платеж тогда просто не дойдет. А что могло произойти? 2 недели назад отправлял, комиссия была в 100 раз меньше. При том в сатошах за байт было то же самое, меньше только в сумме. Не могу понять.
hxbbgaf написав:750 баксов - это маленькая сумма? Так оно пропорционально сумме считает эту комиссию и 2 недели назад комиссия была в 100 раз меньше. Какое может быть объяснение?
Не имеет значение, сколько это в баксах. Это меньше одной сотой биткоина. Да, выше правильно написали, комиссию можно указать самостоятельно, но чем меньше комиссия, тем медленее будет перевод
800 баксов - это меньше одной сотой биткоина?
Сорри, я не вчитался, увидел 0.00809071 BTC и думал что это сумма перевода Давно уже криптой не баловался. Ну в общем там вам выше верно порекомендовали, ставьте комиссию сами, в худшем случае прижется подождать денек пока дойдет
hxbbgaf написав:Блокчейн. Сейчас зашел, они уже хотят 327 долларов регулярной комиссии с 800 и 450 приоритетной! Как так? Это какой-то сюрр. Вообще, не пойму, что происходит. Они издеваются что ли? Они украли мои деньги.
Если холодный кошелек, то вариант только один - выше вам подсказали, где следить за нагрузкой на сеть. Не рискуйте вручную устанавливать комиссию сильно ниже рекомендованной - это чревато зависанием транзакции, с чем потом будет сложно бороться.
А вообще, на будущее знайте, что для небольшой суммы в биткоине - только биржевой кошелек