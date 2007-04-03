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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:02
Тупо пишет, что 16 сатоши за байт - это 100 с чем-то баксов, когда раньше было в 100 раз меньше. А приоритетная комиссия, вообще, выходит больше чем полплатежа.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:05
Нажмите Cuztomize Fee и сами там выставьте комиссию
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Zebra
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:08
Zebra написав:
Нажмите Cuztomize Fee и сами там выставьте комиссию
Так я нажимаю, поставить меньше чем регулярная можно, это будет все равно больше 100 баксов с 800, но платед тогда будет идти вечно. А чего комиссия для моего кошелька за 2 недели выросла в 100 раз? Или это у всех так?
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:09
greenozon написав:
Трейдеры потеряли $500 млн на фоне резкого падения курса биткоина. Цена биткойна опустилась ниже $18 тыс. Из-за этого биржи ликвидировали позиции 67 тыс. трейдеров, купивших криптовалюту в ожидании ее удорожания. Один пользователь лишился более $10 млн
на неудачной сделке.
Во лошье ,да ?
местным гуру это было очевидно еще неделю назад
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yess
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:12
hxbbgaf написав: Zebra написав:
Нажмите Cuztomize Fee и сами там выставьте комиссию
Так я нажимаю, поставить меньше чем регулярная можно, это будет все равно больше 100 баксов с 800, но платед тогда будет идти вечно. А чего комиссия для моего кошелька за 2 недели выросла в 100 раз? Или это у всех так?
Сделайте скрин после нажатия Customize Fee.
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Zebra
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:19
Faceless написав: zРадио написав:
А вообще, на будущее знайте, что для небольшой суммы в биткоине - только биржевой кошелек
Я правда так и остался без этой небольшой суммы, когда MtGox рухнула
В те времена небольшая - это сейчас может быть и огромная
Вы совсем ничего не получили (там была программа компенсации)?
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zРадио
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