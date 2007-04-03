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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2077207820792080>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:00

  Zebra написав:Что то вы путаете. Сделайте скриншот, затерев личные данные, адресса и суммы, мы подскажем куда нажимать.

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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:02

Тупо пишет, что 16 сатоши за байт - это 100 с чем-то баксов, когда раньше было в 100 раз меньше. А приоритетная комиссия, вообще, выходит больше чем полплатежа.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Нажмите Cuztomize Fee и сами там выставьте комиссию
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:08

  Zebra написав:Нажмите Cuztomize Fee и сами там выставьте комиссию

Так я нажимаю, поставить меньше чем регулярная можно, это будет все равно больше 100 баксов с 800, но платед тогда будет идти вечно. А чего комиссия для моего кошелька за 2 недели выросла в 100 раз? Или это у всех так?
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:09

  greenozon написав:Трейдеры потеряли $500 млн на фоне резкого падения курса биткоина. Цена биткойна опустилась ниже $18 тыс. Из-за этого биржи ликвидировали позиции 67 тыс. трейдеров, купивших криптовалюту в ожидании ее удорожания. Один пользователь лишился более $10 млн :shock: на неудачной сделке.
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:12

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Нажмите Cuztomize Fee и сами там выставьте комиссию

Так я нажимаю, поставить меньше чем регулярная можно, это будет все равно больше 100 баксов с 800, но платед тогда будет идти вечно. А чего комиссия для моего кошелька за 2 недели выросла в 100 раз? Или это у всех так?

Сделайте скрин после нажатия Customize Fee.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:17

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Нажмите Cuztomize Fee и сами там выставьте комиссию

Так я нажимаю, поставить меньше чем регулярная можно, это будет все равно больше 100 баксов с 800, но платед тогда будет идти вечно. А чего комиссия для моего кошелька за 2 недели выросла в 100 раз? Или это у всех так?

Сделайте скрин после нажатия Customize Fee.

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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:19

  Faceless написав:
  zРадио написав:А вообще, на будущее знайте, что для небольшой суммы в биткоине - только биржевой кошелек

Я правда так и остался без этой небольшой суммы, когда MtGox рухнула :mrgreen:


В те времена небольшая - это сейчас может быть и огромная :lol: Вы совсем ничего не получили (там была программа компенсации)?
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:55

У кого-то еще есть аккаунты на блокчейне? Это только у меня так?
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:05

  hxbbgaf написав:У кого-то еще есть аккаунты на блокчейне? Это только у меня так?

Разве ниже 31 сатоши не даёт поставить?
Zebra
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