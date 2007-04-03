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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:13
Zebra написав: hxbbgaf написав:
У кого-то еще есть аккаунты на блокчейне? Это только у меня так?
Разве ниже 31 сатоши не даёт поставить?
Ну, дает 17 или 18, но тогда идти будет вечно и это все равно 100 баксов. Фишка в том, что 2 недели назад 17 сатоши за байт - это был 1 бакс. Как так выходит?
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:24
zРадио написав: Faceless написав: zРадио написав:
А вообще, на будущее знайте, что для небольшой суммы в биткоине - только биржевой кошелек
Я правда так и остался без этой небольшой суммы, когда MtGox рухнула
В те времена небольшая - это сейчас может быть и огромная
Вы совсем ничего не получили (там была программа компенсации)?
Письма шлют периодически, везде где положено я там регился, в очереди на возмещение стою (на самом деле впечатлен работой японских судов, как все организовано). Хотя я надежд особых на возврат не питаю. Уже даже забыл сколько, но по текущему курсу это было бы несколько тысяч долларов. Если что, будет приятный сюрприз
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:26
hxbbgaf написав: Zebra написав: hxbbgaf написав:
У кого-то еще есть аккаунты на блокчейне? Это только у меня так?
Разве ниже 31 сатоши не даёт поставить?
Ну, дает 17 или 18, но тогда идти будет вечно и это все равно 100 баксов. Фишка в том, что 2 недели назад 17 сатоши за байт - это был 1 бакс. Как так выходит?
Такое возможно, если кто то заспамил адреса блокчейн.info, если я правильно разбираюсь.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:37
Zebra написав:
Ну, дает 17 или 18, но тогда идти будет вечно и это все равно 100 баксов. Фишка в том, что 2 недели назад 17 сатоши за байт - это был 1 бакс. Как так выходит?
Такое возможно, если кто то заспамил адреса блокчейн.info, если я правильно разбираюсь.[/quote]
Та, не замечаю такого. А что с этим можно сделать?
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