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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2077207820792080

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:13

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:У кого-то еще есть аккаунты на блокчейне? Это только у меня так?

Разве ниже 31 сатоши не даёт поставить?

Ну, дает 17 или 18, но тогда идти будет вечно и это все равно 100 баксов. Фишка в том, что 2 недели назад 17 сатоши за байт - это был 1 бакс. Как так выходит?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:24

  zРадио написав:
  Faceless написав:
  zРадио написав:А вообще, на будущее знайте, что для небольшой суммы в биткоине - только биржевой кошелек

Я правда так и остался без этой небольшой суммы, когда MtGox рухнула :mrgreen:


В те времена небольшая - это сейчас может быть и огромная :lol: Вы совсем ничего не получили (там была программа компенсации)?

Письма шлют периодически, везде где положено я там регился, в очереди на возмещение стою (на самом деле впечатлен работой японских судов, как все организовано). Хотя я надежд особых на возврат не питаю. Уже даже забыл сколько, но по текущему курсу это было бы несколько тысяч долларов. Если что, будет приятный сюрприз :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:26

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:У кого-то еще есть аккаунты на блокчейне? Это только у меня так?

Разве ниже 31 сатоши не даёт поставить?

Ну, дает 17 или 18, но тогда идти будет вечно и это все равно 100 баксов. Фишка в том, что 2 недели назад 17 сатоши за байт - это был 1 бакс. Как так выходит?

Такое возможно, если кто то заспамил адреса блокчейн.info, если я правильно разбираюсь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:37

  Zebra написав:Ну, дает 17 или 18, но тогда идти будет вечно и это все равно 100 баксов. Фишка в том, что 2 недели назад 17 сатоши за байт - это был 1 бакс. Как так выходит?

Такое возможно, если кто то заспамил адреса блокчейн.info, если я правильно разбираюсь.[/quote]
Та, не замечаю такого. А что с этим можно сделать?
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2077207820792080
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