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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2077207820792080

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:13

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:У кого-то еще есть аккаунты на блокчейне? Это только у меня так?

Разве ниже 31 сатоши не даёт поставить?

Ну, дает 17 или 18, но тогда идти будет вечно и это все равно 100 баксов. Фишка в том, что 2 недели назад 17 сатоши за байт - это был 1 бакс. Как так выходит?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:24

  zРадио написав:
  Faceless написав:
  zРадио написав:А вообще, на будущее знайте, что для небольшой суммы в биткоине - только биржевой кошелек

Я правда так и остался без этой небольшой суммы, когда MtGox рухнула :mrgreen:


В те времена небольшая - это сейчас может быть и огромная :lol: Вы совсем ничего не получили (там была программа компенсации)?

Письма шлют периодически, везде где положено я там регился, в очереди на возмещение стою (на самом деле впечатлен работой японских судов, как все организовано). Хотя я надежд особых на возврат не питаю. Уже даже забыл сколько, но по текущему курсу это было бы несколько тысяч долларов. Если что, будет приятный сюрприз :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:26

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:У кого-то еще есть аккаунты на блокчейне? Это только у меня так?

Разве ниже 31 сатоши не даёт поставить?

Ну, дает 17 или 18, но тогда идти будет вечно и это все равно 100 баксов. Фишка в том, что 2 недели назад 17 сатоши за байт - это был 1 бакс. Как так выходит?

Такое возможно, если кто то заспамил адреса блокчейн.info, если я правильно разбираюсь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 17:37

  Zebra написав:Ну, дает 17 или 18, но тогда идти будет вечно и это все равно 100 баксов. Фишка в том, что 2 недели назад 17 сатоши за байт - это был 1 бакс. Как так выходит?

Такое возможно, если кто то заспамил адреса блокчейн.info, если я правильно разбираюсь.[/quote]
Та, не замечаю такого. А что с этим можно сделать?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:09

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Ну, дает 17 или 18, но тогда идти будет вечно и это все равно 100 баксов. Фишка в том, что 2 недели назад 17 сатоши за байт - это был 1 бакс. Как так выходит?

Такое возможно, если кто то заспамил адреса блокчейн.info, если я правильно разбираюсь.

Та, не замечаю такого. А что с этим можно сделать?[/quote]
Ставите 1 сатоши байт, за сутки пройдет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:16

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:У кого-то еще есть аккаунты на блокчейне? Это только у меня так?

Разве ниже 31 сатоши не даёт поставить?

Ну, дает 17 или 18, но тогда идти будет вечно и это все равно 100 баксов. Фишка в том, что 2 недели назад 17 сатоши за байт - это был 1 бакс. Как так выходит?

может вы получили 900 переводов по 1 доллару и поэтому теперь такая коммисия
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:33

  J написав:может вы получили 900 переводов по 1 доллару и поэтому теперь такая коммисия

Та нет, несколько месяцев вообще ничего не получал, и 2 недели назад комиссия была в 100 раз меньше.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 18:34

  Zebra написав:Ставите 1 сатоши байт, за сутки пройдет.

Там 12 или 16 минимум. И мне сказали, что тогда неделями может идти. Думаете, можно поставить минимум и оно учтет, что это все таки 100 баксов комиссии (по-моему, немало)?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:33

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Ставите 1 сатоши байт, за сутки пройдет.

Там 12 или 16 минимум. И мне сказали, что тогда неделями может идти. Думаете, можно поставить минимум и оно учтет, что это все таки 100 баксов комиссии (по-моему, немало)?

Подождите несколько дней, комиссия упадет. На 100 баксов комиссии соглашаться не стоит.
Если хотите зафиксировать цену, то нужно закинуть на битфинекс или бинанс баксов 250-300 и зашортить ваши биткоины. Когда комиссии станут адекватными, выведете ваши битки куда заходите, там продадите, и закроете шорт одновременно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 19:35

  Faceless написав:Письма шлют периодически, везде где положено я там регился, в очереди на возмещение стою (на самом деле впечатлен работой японских судов, как все организовано). Хотя я надежд особых на возврат не питаю. Уже даже забыл сколько, но по текущему курсу это было бы несколько тысяч долларов. Если что, будет приятный сюрприз :mrgreen:


Да, морально списанное в убытки, но чудом вернувшееся - это, действительно, приятный сюрприз :) А риски хранения монет на бирже, конечно же, остаются. Но когда сумма небольшая и не инвестиционная (раз hbbgaf решил выводить), то, наверно, эффективнее был бы биржевой кошелек
zРадио
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  #<1 ... 2077207820792080
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