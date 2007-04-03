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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 гру, 2020 17:13
Zebra написав: hxbbgaf написав:
У кого-то еще есть аккаунты на блокчейне? Это только у меня так?
Разве ниже 31 сатоши не даёт поставить?
Ну, дает 17 или 18, но тогда идти будет вечно и это все равно 100 баксов. Фишка в том, что 2 недели назад 17 сатоши за байт - это был 1 бакс. Как так выходит?
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hxbbgaf
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:24
zРадио написав: Faceless написав: zРадио написав:
А вообще, на будущее знайте, что для небольшой суммы в биткоине - только биржевой кошелек
Я правда так и остался без этой небольшой суммы, когда MtGox рухнула
В те времена небольшая - это сейчас может быть и огромная
Вы совсем ничего не получили (там была программа компенсации)?
Письма шлют периодически, везде где положено я там регился, в очереди на возмещение стою (на самом деле впечатлен работой японских судов, как все организовано). Хотя я надежд особых на возврат не питаю. Уже даже забыл сколько, но по текущему курсу это было бы несколько тысяч долларов. Если что, будет приятный сюрприз
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:26
hxbbgaf написав: Zebra написав: hxbbgaf написав:
У кого-то еще есть аккаунты на блокчейне? Это только у меня так?
Разве ниже 31 сатоши не даёт поставить?
Ну, дает 17 или 18, но тогда идти будет вечно и это все равно 100 баксов. Фишка в том, что 2 недели назад 17 сатоши за байт - это был 1 бакс. Как так выходит?
Такое возможно, если кто то заспамил адреса блокчейн.info, если я правильно разбираюсь.
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Zebra
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Додано: Чет 10 гру, 2020 17:37
Zebra написав:
Ну, дает 17 или 18, но тогда идти будет вечно и это все равно 100 баксов. Фишка в том, что 2 недели назад 17 сатоши за байт - это был 1 бакс. Как так выходит?
Такое возможно, если кто то заспамил адреса блокчейн.info, если я правильно разбираюсь.[/quote]
Та, не замечаю такого. А что с этим можно сделать?
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hxbbgaf
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:09
hxbbgaf написав: Zebra написав:
Ну, дает 17 или 18, но тогда идти будет вечно и это все равно 100 баксов. Фишка в том, что 2 недели назад 17 сатоши за байт - это был 1 бакс. Как так выходит?
Такое возможно, если кто то заспамил адреса блокчейн.info, если я правильно разбираюсь.
Та, не замечаю такого. А что с этим можно сделать?[/quote]
Ставите 1 сатоши байт, за сутки пройдет.
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Zebra
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:16
hxbbgaf написав: Zebra написав: hxbbgaf написав:
У кого-то еще есть аккаунты на блокчейне? Это только у меня так?
Разве ниже 31 сатоши не даёт поставить?
Ну, дает 17 или 18, но тогда идти будет вечно и это все равно 100 баксов. Фишка в том, что 2 недели назад 17 сатоши за байт - это был 1 бакс. Как так выходит?
может вы получили 900 переводов по 1 доллару и поэтому теперь такая коммисия
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J
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:33
J написав:
может вы получили 900 переводов по 1 доллару и поэтому теперь такая коммисия
Та нет, несколько месяцев вообще ничего не получал, и 2 недели назад комиссия была в 100 раз меньше.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:34
Zebra написав:
Ставите 1 сатоши байт, за сутки пройдет.
Там 12 или 16 минимум. И мне сказали, что тогда неделями может идти. Думаете, можно поставить минимум и оно учтет, что это все таки 100 баксов комиссии (по-моему, немало)?
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Додано: Чет 10 гру, 2020 19:33
hxbbgaf написав: Zebra написав:
Ставите 1 сатоши байт, за сутки пройдет.
Там 12 или 16 минимум. И мне сказали, что тогда неделями может идти. Думаете, можно поставить минимум и оно учтет, что это все таки 100 баксов комиссии (по-моему, немало)?
Подождите несколько дней, комиссия упадет. На 100 баксов комиссии соглашаться не стоит.
Если хотите зафиксировать цену, то нужно закинуть на битфинекс или бинанс баксов 250-300 и зашортить ваши биткоины. Когда комиссии станут адекватными, выведете ваши битки куда заходите, там продадите, и закроете шорт одновременно.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 19:35
Faceless написав:
Письма шлют периодически, везде где положено я там регился, в очереди на возмещение стою (на самом деле впечатлен работой японских судов, как все организовано). Хотя я надежд особых на возврат не питаю. Уже даже забыл сколько, но по текущему курсу это было бы несколько тысяч долларов. Если что, будет приятный сюрприз
Да, морально списанное в убытки, но чудом вернувшееся - это, действительно, приятный сюрприз
А риски хранения монет на бирже, конечно же, остаются. Но когда сумма небольшая и не инвестиционная (раз hbbgaf решил выводить), то, наверно, эффективнее был бы биржевой кошелек
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