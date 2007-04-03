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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 гру, 2020 20:13
Zebra написав: hxbbgaf написав: Zebra написав:
Ставите 1 сатоши байт, за сутки пройдет.
Там 12 или 16 минимум. И мне сказали, что тогда неделями может идти. Думаете, можно поставить минимум и оно учтет, что это все таки 100 баксов комиссии (по-моему, немало)?
Подождите несколько дней, комиссия упадет. На 100 баксов комиссии соглашаться не стоит.
Если хотите зафиксировать цену, то нужно закинуть на битфинекс или бинанс баксов 250-300 и зашортить ваши биткоины. Когда комиссии станут адекватными, выведете ваши битки куда заходите, там продадите, и закроете шорт одновременно.
А они точно станут меньше, а не еще больше? Это ж не у всех так, а только в этом кошельке почему-то.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 20:56
hxbbgaf написав: Zebra написав:
Подождите несколько дней, комиссия упадет. На 100 баксов комиссии соглашаться не стоит.
Если хотите зафиксировать цену, то нужно закинуть на битфинекс или бинанс баксов 250-300 и зашортить ваши биткоины. Когда комиссии станут адекватными, выведете ваши битки куда заходите, там продадите, и закроете шорт одновременно.
А они точно станут меньше, а не еще больше? Это ж не у всех так, а только в этом кошельке почему-то.
Сделайте импорт ключей в другой кошелёк и отправьте через него.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 21:14
phantom_systems написав: hxbbgaf написав: Zebra написав:
Подождите несколько дней, комиссия упадет. На 100 баксов комиссии соглашаться не стоит.
Если хотите зафиксировать цену, то нужно закинуть на битфинекс или бинанс баксов 250-300 и зашортить ваши биткоины. Когда комиссии станут адекватными, выведете ваши битки куда заходите, там продадите, и закроете шорт одновременно.
А они точно станут меньше, а не еще больше? Это ж не у всех так, а только в этом кошельке почему-то.
Сделайте импорт ключей в другой кошелёк и отправьте через него.
А что могло произойти за эти 2 недели, если никто ничего не делал?
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