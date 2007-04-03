RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2078207920802081

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:13

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Ставите 1 сатоши байт, за сутки пройдет.

Там 12 или 16 минимум. И мне сказали, что тогда неделями может идти. Думаете, можно поставить минимум и оно учтет, что это все таки 100 баксов комиссии (по-моему, немало)?

Подождите несколько дней, комиссия упадет. На 100 баксов комиссии соглашаться не стоит.
Если хотите зафиксировать цену, то нужно закинуть на битфинекс или бинанс баксов 250-300 и зашортить ваши биткоины. Когда комиссии станут адекватными, выведете ваши битки куда заходите, там продадите, и закроете шорт одновременно.

А они точно станут меньше, а не еще больше? Это ж не у всех так, а только в этом кошельке почему-то.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21905
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2275 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 20:56

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Подождите несколько дней, комиссия упадет. На 100 баксов комиссии соглашаться не стоит.
Если хотите зафиксировать цену, то нужно закинуть на битфинекс или бинанс баксов 250-300 и зашортить ваши биткоины. Когда комиссии станут адекватными, выведете ваши битки куда заходите, там продадите, и закроете шорт одновременно.

А они точно станут меньше, а не еще больше? Это ж не у всех так, а только в этом кошельке почему-то.

Сделайте импорт ключей в другой кошелёк и отправьте через него.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:14

  phantom_systems написав:
  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:Подождите несколько дней, комиссия упадет. На 100 баксов комиссии соглашаться не стоит.
Если хотите зафиксировать цену, то нужно закинуть на битфинекс или бинанс баксов 250-300 и зашортить ваши биткоины. Когда комиссии станут адекватными, выведете ваши битки куда заходите, там продадите, и закроете шорт одновременно.

А они точно станут меньше, а не еще больше? Это ж не у всех так, а только в этом кошельке почему-то.

Сделайте импорт ключей в другой кошелёк и отправьте через него.

А что могло произойти за эти 2 недели, если никто ничего не делал?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21905
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2275 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2078207920802081
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian, zРадио, ЛОБ і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 6935, 6936, 6937
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
69362 194972257
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 21:24
vitaliian
Валютный рынок в мире 1 ... 731, 732, 733
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7321 1694567
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 гру, 2020 17:59
komant733
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50184
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.