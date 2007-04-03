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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:53
Zebra написав:
Эфир шорт 541, тейк 511, стоп 551
Вылет по стопу, горькая потеря 1% депо
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Zebra
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