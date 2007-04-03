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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:53
Zebra написав:
Эфир шорт 541, тейк 511, стоп 551
Вылет по стопу, горькая потеря 1% депо
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:54
Таки плюнул и отправил утром эти 800 баксов с регулярной комиссией 6 байт за сатоши, все равно это вышло 37 баксов, как думаете, дойдет оно или вечно будет висеть? 2 ускорителя уже не помогли.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:04
hxbbgaf написав:
Таки плюнул и отправил утром эти 800 баксов с регулярной комиссией 6 байт за сатоши, все равно это вышло 37 баксов, как думаете, дойдет оно или вечно будет висеть? 2 ускорителя уже не помогли.
Пройдет, я еще не слышал чтоб там месяцами чьи-то транзакции висели.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:11
spacemachine написав:
перезашел по 17850, стоп 17580, жду отскок, уровень пока держится
офигеть, зацепил меня стоп на бинансе 17576 баксов, ну на*** такие мувы, буду дальше ждать нормального падения, в одно место эти отскоки
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