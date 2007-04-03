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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2079208020812082

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:53

  Zebra написав:Эфир шорт 541, тейк 511, стоп 551

Вылет по стопу, горькая потеря 1% депо
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:54

Таки плюнул и отправил утром эти 800 баксов с регулярной комиссией 6 байт за сатоши, все равно это вышло 37 баксов, как думаете, дойдет оно или вечно будет висеть? 2 ускорителя уже не помогли.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:04

  hxbbgaf написав:Таки плюнул и отправил утром эти 800 баксов с регулярной комиссией 6 байт за сатоши, все равно это вышло 37 баксов, как думаете, дойдет оно или вечно будет висеть? 2 ускорителя уже не помогли.

Пройдет, я еще не слышал чтоб там месяцами чьи-то транзакции висели.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:11

  spacemachine написав:перезашел по 17850, стоп 17580, жду отскок, уровень пока держится

офигеть, зацепил меня стоп на бинансе 17576 баксов, ну на*** такие мувы, буду дальше ждать нормального падения, в одно место эти отскоки
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:40

  spacemachine написав:
  spacemachine написав:перезашел по 17850, стоп 17580, жду отскок, уровень пока держится

офигеть, зацепил меня стоп на бинансе 17576 баксов, ну на*** такие мувы, буду дальше ждать нормального падения, в одно место эти отскоки

Ведерки на 12500 и забудьте на полгода о биткоине
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 08:26

  clientage написав:
  Zebra написав:
  spacemachine написав:перезашел по 17850, стоп 17580, жду отскок, уровень пока держится

я буду по 12500 покупать

А мож поскальпить чуток на 17700-18400 = 30..40уе с тыщи? :mrgreen:

очевидное - невероятное или наоборот :roll: витл же кидал ссылку на нормального чела https://t.me/s/dowjones_crypto, кстати рипл уже просел...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 09:20

  hxbbgaf написав:Таки плюнул и отправил утром эти 800 баксов с регулярной комиссией 6 байт за сатоши, все равно это вышло 37 баксов, как думаете, дойдет оно или вечно будет висеть? 2 ускорителя уже не помогли.

https://jochen-hoenicke.de/queue/#0,2h
8-10 почти провелось. До комиссии 7-8 даже не дошло сегодня.
Vint
 
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