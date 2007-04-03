Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 15:53
Zebra написав:
Эфир шорт 541, тейк 511, стоп 551
Вылет по стопу, горькая потеря 1% депо
Zebra
Повідомлень: 9300
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1162 раз.
Подякували: 1617 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 16:54
Таки плюнул и отправил утром эти 800 баксов с регулярной комиссией 6 байт за сатоши, все равно это вышло 37 баксов, как думаете, дойдет оно или вечно будет висеть? 2 ускорителя уже не помогли.
hxbbgaf
Повідомлень: 21906
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2275 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:04
hxbbgaf написав:
Таки плюнул и отправил утром эти 800 баксов с регулярной комиссией 6 байт за сатоши, все равно это вышло 37 баксов, как думаете, дойдет оно или вечно будет висеть? 2 ускорителя уже не помогли.
Пройдет, я еще не слышал чтоб там месяцами чьи-то транзакции висели.
Zebra
Повідомлень: 9300
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1162 раз.
Подякували: 1617 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 11 гру, 2020 17:11
spacemachine написав:
перезашел по 17850, стоп 17580, жду отскок, уровень пока держится
офигеть, зацепил меня стоп на бинансе 17576 баксов, ну на*** такие мувы, буду дальше ждать нормального падения, в одно место эти отскоки
spacemachine
Повідомлень: 56
З нами з: 27.06.19
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:40
spacemachine написав: spacemachine написав:
перезашел по 17850, стоп 17580, жду отскок, уровень пока держится
офигеть, зацепил меня стоп на бинансе 17576 баксов, ну на*** такие мувы, буду дальше ждать нормального падения, в одно место эти отскоки
Ведерки на 12500 и забудьте на полгода о биткоине
Zebra
Повідомлень: 9300
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1162 раз.
Подякували: 1617 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 12 гру, 2020 08:26
clientage написав: Zebra написав: spacemachine написав:
перезашел по 17850, стоп 17580, жду отскок, уровень пока держится
я буду по 12500 покупать
А мож поскальпить чуток на 17700-18400 = 30..40уе с тыщи?
очевидное - невероятное или наоборот
витл же кидал ссылку на нормального чела
https://t.me/s/dowjones_crypto
, кстати рипл уже просел...
а шо делать?
чик
1
Повідомлень: 6201
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4924 раз.
Подякували: 733 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 12 гру, 2020 09:20
hxbbgaf написав:
Таки плюнул и отправил утром эти 800 баксов с регулярной комиссией 6 байт за сатоши, все равно это вышло 37 баксов, как думаете, дойдет оно или вечно будет висеть? 2 ускорителя уже не помогли.
https://jochen-hoenicke.de/queue/#0,2h
8-10 почти провелось. До комиссии 7-8 даже не дошло сегодня.
Vint
Повідомлень: 1332
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 217 раз.
Профіль
Додано: Суб 12 гру, 2020 12:29
hxbbgaf написав:
Таки плюнул и отправил утром эти 800 баксов с регулярной комиссией 6 байт за сатоши, все равно это вышло 37 баксов, как думаете, дойдет оно или вечно будет висеть? 2 ускорителя уже не помогли.
что за комиссии такие? на каком кошелке? откуда и куда?
Kriptogedon
Повідомлень: 54
З нами з: 18.09.17
Подякував: 9 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: Суб 12 гру, 2020 13:06
Zebra написав: spacemachine написав: spacemachine написав:
перезашел по 17850, стоп 17580, жду отскок, уровень пока держится
офигеть, зацепил меня стоп на бинансе 17576 баксов, ну на*** такие мувы, буду дальше ждать нормального падения, в одно место эти отскоки
Ведерки на 12500 и забудьте на полгода о биткоине
Послушал форум и решил шортануть биток от 18370. В ближайшие дни ожидаю некоторую просадку из-за этого:
spacemachine написав:
там еще и MT GOX до 15го декабря юзерам вернет 140К битков, оч сомневаюсь, что они будут холдить эти битки
В 12т не верю - ожидаю рост за 20к после коррекции.
di2gard
Повідомлень: 91
З нами з: 16.11.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 27 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
Схожі теми
69482
195031914
7321
1695527
38
50227