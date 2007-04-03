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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:44
Zebra написав: di2gard написав:
В 12т не верю - ожидаю рост за 20к после коррекции.
Как можно не верить в 12к, если биткоин имеет свойство складываться в несколько раз когда "все пропало".
свойство выростать в 10 раз пропало,
а свойство падать в несколько раз осталось?
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Додано: Суб 12 гру, 2020 17:56
J написав:
свойство выростать в 10 раз пропало,
а свойство падать в несколько раз осталось?
Так для общего развития напоминаю хомячку, что биткоин вырос почти в 5 раз с марта
И сложится до 12к - инфа сотка.
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Zebra
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