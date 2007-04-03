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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:44
Zebra написав: di2gard написав:
В 12т не верю - ожидаю рост за 20к после коррекции.
Как можно не верить в 12к, если биткоин имеет свойство складываться в несколько раз когда "все пропало".
свойство выростать в 10 раз пропало,
а свойство падать в несколько раз осталось?
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J
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Додано: Суб 12 гру, 2020 17:56
J написав:
свойство выростать в 10 раз пропало,
а свойство падать в несколько раз осталось?
Так для общего развития напоминаю хомячку, что биткоин вырос почти в 5 раз с марта
И сложится до 12к - инфа сотка.
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Zebra
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:07
Zebra
с какой цены начнёт "складываться"? вчера по твоему не должен был на 18400 сходить, а вже 18600, как и писал DOW_JONES - почитай на досуге...
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:17
чик написав:Zebra
с какой цены начнёт "складываться"? вчера по твоему не должен был на 18400 сходить, а вже 18600, как и писал DOW_JONES - почитай на досуге...
Вчера я не утверждал, что на 18400 не сходит, поход этот был не очевиден, 50/50.
И вытрусили же, даже в этой ветке у человека биток. И меня по стопу выбило из эфира.
Очень как то очевидные походы, всех набравших по 17700-17800 скорее вытрусят, чем дадут заработать.
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Zebra
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:27
Zebra
пусть будет сомневался, мне дали заработать и этот трейдер тоже не на 100% был уверен, но
Т.е, в локальной перспективе, рост еще может продолжиться, но сопротивления уже рядом - здесь зеркальный уровень 18600-18900, а вдобавок к этому и МА20 с дневки. Не знаю, "замануха" ли это, но дневку очень красиво рисуют - последние 3 свечи оказались тремя пин-барами с тенями снизу. При этом, цену держат над трендовой.
уровни и т.п. указал чётко в этот раз.
а шо делать?
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чик
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