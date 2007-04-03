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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2080208120822083

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 16:44

  Zebra написав:
  di2gard написав:В 12т не верю - ожидаю рост за 20к после коррекции.

Как можно не верить в 12к, если биткоин имеет свойство складываться в несколько раз когда "все пропало".

свойство выростать в 10 раз пропало,
а свойство падать в несколько раз осталось?
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 17:56

  J написав:свойство выростать в 10 раз пропало,
а свойство падать в несколько раз осталось?

Так для общего развития напоминаю хомячку, что биткоин вырос почти в 5 раз с марта :idea:
И сложится до 12к - инфа сотка.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:07

Zebra
с какой цены начнёт "складываться"? вчера по твоему не должен был на 18400 сходить, а вже 18600, как и писал DOW_JONES - почитай на досуге...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:17

  чик написав:Zebra
с какой цены начнёт "складываться"? вчера по твоему не должен был на 18400 сходить, а вже 18600, как и писал DOW_JONES - почитай на досуге...


Вчера я не утверждал, что на 18400 не сходит, поход этот был не очевиден, 50/50.
И вытрусили же, даже в этой ветке у человека биток. И меня по стопу выбило из эфира.

Очень как то очевидные походы, всех набравших по 17700-17800 скорее вытрусят, чем дадут заработать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 12 гру, 2020 20:27

Zebra
пусть будет сомневался, мне дали заработать и этот трейдер тоже не на 100% был уверен, но
Т.е, в локальной перспективе, рост еще может продолжиться, но сопротивления уже рядом - здесь зеркальный уровень 18600-18900, а вдобавок к этому и МА20 с дневки. Не знаю, "замануха" ли это, но дневку очень красиво рисуют - последние 3 свечи оказались тремя пин-барами с тенями снизу. При этом, цену держат над трендовой.
уровни и т.п. указал чётко в этот раз.
а шо делать?
чик
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