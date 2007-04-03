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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 12 гру, 2020 16:44
Zebra написав: di2gard написав:
В 12т не верю - ожидаю рост за 20к после коррекции.
Как можно не верить в 12к, если биткоин имеет свойство складываться в несколько раз когда "все пропало".
свойство выростать в 10 раз пропало,
а свойство падать в несколько раз осталось?
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J
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Додано: Суб 12 гру, 2020 17:56
J написав:
свойство выростать в 10 раз пропало,
а свойство падать в несколько раз осталось?
Так для общего развития напоминаю хомячку, что биткоин вырос почти в 5 раз с марта
И сложится до 12к - инфа сотка.
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Zebra
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:07
Zebra
с какой цены начнёт "складываться"? вчера по твоему не должен был на 18400 сходить, а вже 18600, как и писал DOW_JONES - почитай на досуге...
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:17
чик написав:Zebra
с какой цены начнёт "складываться"? вчера по твоему не должен был на 18400 сходить, а вже 18600, как и писал DOW_JONES - почитай на досуге...
Вчера я не утверждал, что на 18400 не сходит, поход этот был не очевиден, 50/50.
И вытрусили же, даже в этой ветке у человека биток. И меня по стопу выбило из эфира.
Очень как то очевидные походы, всех набравших по 17700-17800 скорее вытрусят, чем дадут заработать.
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Zebra
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Додано: Суб 12 гру, 2020 20:27
Zebra
пусть будет сомневался, мне дали заработать и этот трейдер тоже не на 100% был уверен, но
Т.е, в локальной перспективе, рост еще может продолжиться, но сопротивления уже рядом - здесь зеркальный уровень 18600-18900, а вдобавок к этому и МА20 с дневки. Не знаю, "замануха" ли это, но дневку очень красиво рисуют - последние 3 свечи оказались тремя пин-барами с тенями снизу. При этом, цену держат над трендовой.
уровни и т.п. указал чётко в этот раз.
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:51
чик В декабре 2019 г. Zebra многократно и настойчиво рекомендовал покупать ETH по 90 долл. За прошедший год этот актив вырос в цене в 6 раз.
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Dr_English
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Додано: Суб 12 гру, 2020 21:53
Kriptogedon написав: hxbbgaf написав:
Таки плюнул и отправил утром эти 800 баксов с регулярной комиссией 6 байт за сатоши, все равно это вышло 37 баксов, как думаете, дойдет оно или вечно будет висеть? 2 ускорителя уже не помогли.
что за комиссии такие? на каком кошелке? откуда и куда?
Блокчейн. Х.з. Что-то с колшельком произошло и оно мне увеличило вес транзакции в десятки раз, я раньше писал. Но вроде провелось сегодня утром. Пишет, что уже 71 подтверждение.
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hxbbgaf
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Додано: Суб 12 гру, 2020 22:42
Перезаход в шорт эфира по 571 стоп 581 тейк 521
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Zebra
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Додано: Суб 12 гру, 2020 22:58
Dr_English
та нехай рекомендует шо хочет, его право, а вы слушайте - доллар па 30 должен быть или скоко там... эфир, биток и другие монеты с 19года люди па сто раз уже покупали - продавали, надо здесь отчитываться
во столько же биток вырос, про разные альты молчу...
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 12 гру, 2020 23:09
чик написав:Dr_English
та нехай рекомендует шо хочет, его право, а вы слушайте - доллар па 30 должен быть или скоко там... эфир, биток и другие монеты с 19года люди па сто раз уже покупали - продавали, надо здесь отчитываться
во скоко тот же биток вырос, про разные альты молчу...
А при чем тут продавали-покупали? У меня самого объем торгов исчисляется внушительными цифрами, я лишь озвучиваю фундаментальные доводы, с учетом которых торгую. Эфир по 100 баксов можно было скальпить на покупку без стопов. Потом его рост до 500-600 тоже сама собой разумеющаяся коррекция. Уже видно, что дальнейший туземун малость застопорился. Можно искать точки входа и выхода.
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Zebra
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