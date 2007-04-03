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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2081208220832084

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:49

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:Кто-то может помочь, пытаюсь перевести 750 баксов в битках, пишет
Network Fee
Regular
0.00809071 BTC
(
$147,27
)
Customize Fee

Блокчейн хочет 150 баксов регулярной или 450 баксов приоритетной комиссии, это больше половиныКак такоее может быть, в чем причина, это какой-то сбой или что?

Ничего необычного. Переводить очень маленькие суммы BTC всегда было дорого (или очень долго).

Странно обычно пара долларов выходила на суммах 500-1000 (иногда вообще до доллара). Это чтобы в течение 10-15 мин. А если пару центов указать, то да может и долго идти. Тестовый 1 цент (в сатошах) с оплатой в 1 сатоши за блок 3 дня висел, но таки ушел.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 00:52

  hxbbgaf написав:
  zРадио написав:
  hxbbgaf написав:Кто-то может помочь, пытаюсь перевести 750 баксов в битках, пишет
Network Fee
Regular
0.00809071 BTC
(
$147,27
)
Customize Fee

Блокчейн хочет 150 баксов регулярной или 450 баксов приоритетной комиссии, это больше половиныКак такоее может быть, в чем причина, это какой-то сбой или что?


Какой кошелек?

Блокчейн.
Сейчас зашел, они уже хотят 327 долларов регулярной комиссии с 800 и 450 приоритетной! Как так? Это какой-то сюрр. Вообще, не пойму, что происходит. Они издеваются что ли? Они украли мои деньги.

Перейдите на траст, там можно самому указывать стоимость, правда при указании 1 сатоши за блок, перевод может подвиснуть (один раз шел как обычно 10-15 минут, второй раз сутки). Теоретически перевод может зависнуть навсегда...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 01:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Faceless написав:Сорри, я не вчитался, увидел 0.00809071 BTC и думал что это сумма перевода
Давно уже криптой не баловался.
Ну в общем там вам выше верно порекомендовали, ставьте комиссию сами, в худшем случае прижется подождать денек пока дойдет

Когда у меня завис на сутки почитал, пишут, что бывает зависание на всегда... и вернуть эти средства никак, только ждать вдруг когда-то проведется.
В поддержке траста сказали, что у них только эфир можно отменить, если завис.
Хотя есть методика с удалением и восстановлением кошелька, но с трастом такое не прокатит вроде.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 01:00

  ol_zy написав:Теоретически перевод может зависнуть навсегда...

Разве практически есть в мемпуле зависшие навсегда транзакции?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 01:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

где вы такие конские комиссии берете, сейчас вообще благоприятнейшая ситуация для переводов. комса ничего не стоит.
https://bitaps.com/
даже рекомендованная в Биткон коре смешная, и ту можно вручную резать на порядок. Я бы удавился за 150 уев комсы
http://piccy.info/view3/14113969/172286 ... 3f01/orig/
Найсхеш сегодня мне вывел 0,001 за пол бакса в течении получаса, хотя по условиям пула для тех кто не имеет двухфакторки мороз на вывод составляет 48 часов. Тупо нечем забить, не хватает транзакций.
Поставьте себе локальный кошель и не парьте мозг.
Опять же в Bitcoin Core есть фишка, когда после отправки можно увеличить комсу если появляется риск задержки платежа. Т.с. в догонку. Всё для людей))
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 01:17

  Kriptogedon написав:где вы такие конские комиссии берете, сейчас вообще благоприятнейшая ситуация для переводов. комса ничего не стоит.
https://bitaps.com/
даже рекомендованная в Биткон коре смешная, и ту можно вручную резать на порядок. Я бы удавился за 150 уев комсы
http://piccy.info/view3/14113969/172286 ... 3f01/orig/
Найсхеш сегодня мне вывел 0,001 за пол бакса в течении получаса, хотя по условиям пула для тех кто не имеет двухфакторки мороз на вывод составляет 48 часов. Тупо нечем забить, не хватает транзакций.
Поставьте себе локальный кошель и не парьте мозг.

Я ж говорю, с кошельком какая-то фигня произошла. Они меня достали, перевел так, лишь бы не возиться с переносом кошелька, и так вымотали нервы, сперва обменники, которые все работают только через телеграм, а в телеграме невозможно зарегистрироваться (отсылаю им номер телефона, а код активации на него тупо не приходит, и не пришел до сих пор, прошло 2 дня!), потом нашел таки без телеграмма, отправлять - а тут на тебе, комиссия 150 баксов за регулярный платеж, а за приоритетный хотели полплатежа! Подождал до утра и отправил за 37 баксов, просто надоели! Еще и отправлялось минут 5, если не больше, тупо виснет. Так и это еще не все, 20 баксов так и остались на кошельке и с них уже не дают никуда отправить даже 1 бакс, все!
У меня беда в семье недавно произошла, а тут вожусь уже сколько с этой фигней.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 13 гру, 2020 01:36, всього редагувалось 2 разів.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 01:23

Наши мытари как всегда в угаре. Интересно, как они будут это делать.
https://hromadske.ua/posts/operaciyi-z- ... ptogamanec
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2081208220832084
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