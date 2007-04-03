Додано: Нед 13 гру, 2020 01:17

Kriptogedon написав: где вы такие конские комиссии берете, сейчас вообще благоприятнейшая ситуация для переводов. комса ничего не стоит.

https://bitaps.com/

даже рекомендованная в Биткон коре смешная, и ту можно вручную резать на порядок. Я бы удавился за 150 уев комсы

http://piccy.info/view3/14113969/172286 ... 3f01/orig/

Найсхеш сегодня мне вывел 0,001 за пол бакса в течении получаса, хотя по условиям пула для тех кто не имеет двухфакторки мороз на вывод составляет 48 часов. Тупо нечем забить, не хватает транзакций.

Поставьте себе локальный кошель и не парьте мозг. где вы такие конские комиссии берете, сейчас вообще благоприятнейшая ситуация для переводов. комса ничего не стоит.даже рекомендованная в Биткон коре смешная, и ту можно вручную резать на порядок. Я бы удавился за 150 уев комсыНайсхеш сегодня мне вывел 0,001 за пол бакса в течении получаса, хотя по условиям пула для тех кто не имеет двухфакторки мороз на вывод составляет 48 часов. Тупо нечем забить, не хватает транзакций.Поставьте себе локальный кошель и не парьте мозг.

Я ж говорю, с кошельком какая-то фигня произошла. Они меня достали, перевел так, лишь бы не возиться с переносом кошелька, и так вымотали нервы, сперва обменники, которые все работают только через телеграм, а в телеграме невозможно зарегистрироваться (отсылаю им номер телефона, а код активации на него тупо не приходит, и не пришел до сих пор, прошло 2 дня!), потом нашел таки без телеграмма, отправлять - а тут на тебе, комиссия 150 баксов за регулярный платеж, а за приоритетный хотели полплатежа! Подождал до утра и отправил за 37 баксов, просто надоели! Еще и отправлялось минут 5, если не больше, тупо виснет. Так и это еще не все, 20 баксов так и остались на кошельке и с них уже не дают никуда отправить даже 1 бакс, все!У меня беда в семье недавно произошла, а тут вожусь уже сколько с этой фигней.