hxbbgaf написав:Кто-то может помочь, пытаюсь перевести 750 баксов в битках, пишет Network Fee Regular 0.00809071 BTC ( $147,27 ) Customize Fee
Блокчейн хочет 150 баксов регулярной или 450 баксов приоритетной комиссии, это больше половиныКак такоее может быть, в чем причина, это какой-то сбой или что?
Ничего необычного. Переводить очень маленькие суммы BTC всегда было дорого (или очень долго).
Странно обычно пара долларов выходила на суммах 500-1000 (иногда вообще до доллара). Это чтобы в течение 10-15 мин. А если пару центов указать, то да может и долго идти. Тестовый 1 цент (в сатошах) с оплатой в 1 сатоши за блок 3 дня висел, но таки ушел.
hxbbgaf написав:Кто-то может помочь, пытаюсь перевести 750 баксов в битках, пишет Network Fee Regular 0.00809071 BTC ( $147,27 ) Customize Fee
Блокчейн хочет 150 баксов регулярной или 450 баксов приоритетной комиссии, это больше половиныКак такоее может быть, в чем причина, это какой-то сбой или что?
Какой кошелек?
Блокчейн. Сейчас зашел, они уже хотят 327 долларов регулярной комиссии с 800 и 450 приоритетной! Как так? Это какой-то сюрр. Вообще, не пойму, что происходит. Они издеваются что ли? Они украли мои деньги.
Перейдите на траст, там можно самому указывать стоимость, правда при указании 1 сатоши за блок, перевод может подвиснуть (один раз шел как обычно 10-15 минут, второй раз сутки). Теоретически перевод может зависнуть навсегда...
Faceless написав:Сорри, я не вчитался, увидел 0.00809071 BTC и думал что это сумма перевода Давно уже криптой не баловался. Ну в общем там вам выше верно порекомендовали, ставьте комиссию сами, в худшем случае прижется подождать денек пока дойдет
Когда у меня завис на сутки почитал, пишут, что бывает зависание на всегда... и вернуть эти средства никак, только ждать вдруг когда-то проведется. В поддержке траста сказали, что у них только эфир можно отменить, если завис. Хотя есть методика с удалением и восстановлением кошелька, но с трастом такое не прокатит вроде.
где вы такие конские комиссии берете, сейчас вообще благоприятнейшая ситуация для переводов. комса ничего не стоит. https://bitaps.com/ даже рекомендованная в Биткон коре смешная, и ту можно вручную резать на порядок. Я бы удавился за 150 уев комсы http://piccy.info/view3/14113969/172286 ... 3f01/orig/ Найсхеш сегодня мне вывел 0,001 за пол бакса в течении получаса, хотя по условиям пула для тех кто не имеет двухфакторки мороз на вывод составляет 48 часов. Тупо нечем забить, не хватает транзакций. Поставьте себе локальный кошель и не парьте мозг. Опять же в Bitcoin Core есть фишка, когда после отправки можно увеличить комсу если появляется риск задержки платежа. Т.с. в догонку. Всё для людей))
Kriptogedon написав:где вы такие конские комиссии берете, сейчас вообще благоприятнейшая ситуация для переводов. комса ничего не стоит. https://bitaps.com/ даже рекомендованная в Биткон коре смешная, и ту можно вручную резать на порядок. Я бы удавился за 150 уев комсы http://piccy.info/view3/14113969/172286 ... 3f01/orig/ Найсхеш сегодня мне вывел 0,001 за пол бакса в течении получаса, хотя по условиям пула для тех кто не имеет двухфакторки мороз на вывод составляет 48 часов. Тупо нечем забить, не хватает транзакций. Поставьте себе локальный кошель и не парьте мозг.
Я ж говорю, с кошельком какая-то фигня произошла. Они меня достали, перевел так, лишь бы не возиться с переносом кошелька, и так вымотали нервы, сперва обменники, которые все работают только через телеграм, а в телеграме невозможно зарегистрироваться (отсылаю им номер телефона, а код активации на него тупо не приходит, и не пришел до сих пор, прошло 2 дня!), потом нашел таки без телеграмма, отправлять - а тут на тебе, комиссия 150 баксов за регулярный платеж, а за приоритетный хотели полплатежа! Подождал до утра и отправил за 37 баксов, просто надоели! Еще и отправлялось минут 5, если не больше, тупо виснет. Так и это еще не все, 20 баксов так и остались на кошельке и с них уже не дают никуда отправить даже 1 бакс, все! У меня беда в семье недавно произошла, а тут вожусь уже сколько с этой фигней.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Нед 13 гру, 2020 01:36, всього редагувалось 2 разів.