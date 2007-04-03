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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 гру, 2020 13:05
hxbbgaf написав: Vint написав:
А сколько было исходящих в этой транзакции?
Я как-то выводил деньги с одного сервиса по 50-100 баксов и потом когда вырос курс и цена за байт, то был тоже шокирован стоимостью перевода...
Рисует 240 входов, если то оно. Я не очень хорошо в этом разбираюсь.
у вас ранее было 240 пополнений или "рисуют" ?
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Додано: Нед 13 гру, 2020 13:46
J написав: hxbbgaf написав: Vint написав:
А сколько было исходящих в этой транзакции?
Я как-то выводил деньги с одного сервиса по 50-100 баксов и потом когда вырос курс и цена за байт, то был тоже шокирован стоимостью перевода...
Рисует 240 входов, если то оно. Я не очень хорошо в этом разбираюсь.
у вас ранее было 240 пополнений или "рисуют" ?
Так это, я так понял, по конкретной транзакции.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 13:49
hxbbgaf написав: J написав: hxbbgaf написав:
Рисует 240 входов, если то оно. Я не очень хорошо в этом разбираюсь.
у вас ранее было 240 пополнений или "рисуют" ?
Так это, я так понял, по конкретной транзакции.
Значит до этого было 240 пополнений одного или разных адресов используемого кошелька.
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