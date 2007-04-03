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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2083208420852086>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:05

  hxbbgaf написав:
  Vint написав:А сколько было исходящих в этой транзакции?

Я как-то выводил деньги с одного сервиса по 50-100 баксов и потом когда вырос курс и цена за байт, то был тоже шокирован стоимостью перевода...

Рисует 240 входов, если то оно. Я не очень хорошо в этом разбираюсь.

у вас ранее было 240 пополнений или "рисуют" ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:46

  J написав:
  hxbbgaf написав:
  Vint написав:А сколько было исходящих в этой транзакции?

Я как-то выводил деньги с одного сервиса по 50-100 баксов и потом когда вырос курс и цена за байт, то был тоже шокирован стоимостью перевода...

Рисует 240 входов, если то оно. Я не очень хорошо в этом разбираюсь.

у вас ранее было 240 пополнений или "рисуют" ?

Так это, я так понял, по конкретной транзакции.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:49

  hxbbgaf написав:
  J написав:
  hxbbgaf написав:Рисует 240 входов, если то оно. Я не очень хорошо в этом разбираюсь.

у вас ранее было 240 пополнений или "рисуют" ?

Так это, я так понял, по конкретной транзакции.

Значит до этого было 240 пополнений одного или разных адресов используемого кошелька.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 15:57

  Vint написав:Значит до этого было 240 пополнений одного или разных адресов используемого кошелька.

Может, и было, мы несколько лет ерундой занимались от нечего делать, нажимали всякие сайты, фрибиткоины, краны, теперь папы больше нет с нами, а я этим не маюсь.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:10

  hxbbgaf написав:
  Vint написав:Значит до этого было 240 пополнений одного или разных адресов используемого кошелька.

Может, и было, мы несколько лет ерундой занимались от нечего делать, нажимали всякие сайты, фрибиткоины, краны, теперь папы больше нет с нами, а я этим не маюсь.


"Каждый биткоин, которым вы владеете, это, по сути, лишь ссылка на прошлые транзакции, которые были вам отправлены и увеличили ваш капитал. Такие ссылки — это так называемые «входы». Когда вы отправляете кому-то биткоины, вы выбираете входы, присланные вам ранее, и переводите их получателям в качестве выходов. И чем из большего количества входов состоит ваша транзакция, тем больше ее размер."
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:12

  J написав:
  hxbbgaf написав:
  Vint написав:Значит до этого было 240 пополнений одного или разных адресов используемого кошелька.

Может, и было, мы несколько лет ерундой занимались от нечего делать, нажимали всякие сайты, фрибиткоины, краны, теперь папы больше нет с нами, а я этим не маюсь.


"Каждый биткоин, которым вы владеете, это, по сути, лишь ссылка на прошлые транзакции, которые были вам отправлены и увеличили ваш капитал. Такие ссылки — это так называемые «входы». Когда вы отправляете кому-то биткоины, вы выбираете входы, присланные вам ранее, и переводите их получателям в качестве выходов. И чем из большего количества входов состоит ваша транзакция, тем больше ее размер."

Но почему-то 2 недели назад комиссия была стандартная. Они не видели это все, увидели только в один момент?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:21

  hxbbgaf написав:Но почему-то 2 недели назад комиссия была стандартная. Они не видели это все, увидели только в один момент?

Веб-кошельки гораздо хуже бирж. Лучше на бирже хранить битки, чем на веб-кошельке.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:35

Zebra Ряд бирж замораживали средства до предъявления документально подтверждённых источников средств, например, Битфайнекс, Биттрекс, Трейд-сатоши. Чем blockchain.com хуже для хранения криптовалют, чем биржи?
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:36

  Zebra написав:
  hxbbgaf написав:Но почему-то 2 недели назад комиссия была стандартная. Они не видели это все, увидели только в один момент?

Веб-кошельки гораздо хуже бирж. Лучше на бирже хранить битки, чем на веб-кошельке.

а веб кошельки тоже могут соскамится
или такое только с биржами бывает ?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:38

  hxbbgaf написав:
  J написав:
  hxbbgaf написав:Может, и было, мы несколько лет ерундой занимались от нечего делать, нажимали всякие сайты, фрибиткоины, краны, теперь папы больше нет с нами, а я этим не маюсь.


"Каждый биткоин, которым вы владеете, это, по сути, лишь ссылка на прошлые транзакции, которые были вам отправлены и увеличили ваш капитал. Такие ссылки — это так называемые «входы». Когда вы отправляете кому-то биткоины, вы выбираете входы, присланные вам ранее, и переводите их получателям в качестве выходов. И чем из большего количества входов состоит ваша транзакция, тем больше ее размер."

Но почему-то 2 недели назад комиссия была стандартная. Они не видели это все, увидели только в один момент?

Возможно в прошлый раз расход был с одного крупного прихода.
Vint
 
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