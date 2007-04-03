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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 гру, 2020 13:05
hxbbgaf написав: Vint написав:
А сколько было исходящих в этой транзакции?
Я как-то выводил деньги с одного сервиса по 50-100 баксов и потом когда вырос курс и цена за байт, то был тоже шокирован стоимостью перевода...
Рисует 240 входов, если то оно. Я не очень хорошо в этом разбираюсь.
у вас ранее было 240 пополнений или "рисуют" ?
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Додано: Нед 13 гру, 2020 13:46
J написав: hxbbgaf написав: Vint написав:
А сколько было исходящих в этой транзакции?
Я как-то выводил деньги с одного сервиса по 50-100 баксов и потом когда вырос курс и цена за байт, то был тоже шокирован стоимостью перевода...
Рисует 240 входов, если то оно. Я не очень хорошо в этом разбираюсь.
у вас ранее было 240 пополнений или "рисуют" ?
Так это, я так понял, по конкретной транзакции.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 13 гру, 2020 13:49
hxbbgaf написав: J написав: hxbbgaf написав:
Рисует 240 входов, если то оно. Я не очень хорошо в этом разбираюсь.
у вас ранее было 240 пополнений или "рисуют" ?
Так это, я так понял, по конкретной транзакции.
Значит до этого было 240 пополнений одного или разных адресов используемого кошелька.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 15:57
Vint написав:
Значит до этого было 240 пополнений одного или разных адресов используемого кошелька.
Может, и было, мы несколько лет ерундой занимались от нечего делать, нажимали всякие сайты, фрибиткоины, краны, теперь папы больше нет с нами, а я этим не маюсь.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:10
hxbbgaf написав: Vint написав:
Значит до этого было 240 пополнений одного или разных адресов используемого кошелька.
Может, и было, мы несколько лет ерундой занимались от нечего делать, нажимали всякие сайты, фрибиткоины, краны, теперь папы больше нет с нами, а я этим не маюсь.
"Каждый биткоин, которым вы владеете, это, по сути, лишь ссылка на прошлые транзакции, которые были вам отправлены и увеличили ваш капитал. Такие ссылки — это так называемые «входы». Когда вы отправляете кому-то биткоины, вы выбираете входы, присланные вам ранее, и переводите их получателям в качестве выходов. И чем из большего количества входов состоит ваша транзакция, тем больше ее размер."
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:12
J написав: hxbbgaf написав: Vint написав:
Значит до этого было 240 пополнений одного или разных адресов используемого кошелька.
Может, и было, мы несколько лет ерундой занимались от нечего делать, нажимали всякие сайты, фрибиткоины, краны, теперь папы больше нет с нами, а я этим не маюсь.
"Каждый биткоин, которым вы владеете, это, по сути, лишь ссылка на прошлые транзакции, которые были вам отправлены и увеличили ваш капитал. Такие ссылки — это так называемые «входы». Когда вы отправляете кому-то биткоины, вы выбираете входы, присланные вам ранее, и переводите их получателям в качестве выходов. И чем из большего количества входов состоит ваша транзакция, тем больше ее размер."
Но почему-то 2 недели назад комиссия была стандартная. Они не видели это все, увидели только в один момент?
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:21
hxbbgaf написав:
Но почему-то 2 недели назад комиссия была стандартная. Они не видели это все, увидели только в один момент?
Веб-кошельки гораздо хуже бирж. Лучше на бирже хранить битки, чем на веб-кошельке.
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Zebra
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:35
Zebra Ряд бирж замораживали средства до предъявления документально подтверждённых источников средств, например, Битфайнекс, Биттрекс, Трейд-сатоши. Чем blockchain.com хуже для хранения криптовалют, чем биржи?
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:36
Zebra написав: hxbbgaf написав:
Но почему-то 2 недели назад комиссия была стандартная. Они не видели это все, увидели только в один момент?
Веб-кошельки гораздо хуже бирж. Лучше на бирже хранить битки, чем на веб-кошельке.
а веб кошельки тоже могут соскамится
или такое только с биржами бывает ?
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J
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:38
hxbbgaf написав: J написав: hxbbgaf написав:
Может, и было, мы несколько лет ерундой занимались от нечего делать, нажимали всякие сайты, фрибиткоины, краны, теперь папы больше нет с нами, а я этим не маюсь.
"Каждый биткоин, которым вы владеете, это, по сути, лишь ссылка на прошлые транзакции, которые были вам отправлены и увеличили ваш капитал. Такие ссылки — это так называемые «входы». Когда вы отправляете кому-то биткоины, вы выбираете входы, присланные вам ранее, и переводите их получателям в качестве выходов. И чем из большего количества входов состоит ваша транзакция, тем больше ее размер."
Но почему-то 2 недели назад комиссия была стандартная. Они не видели это все, увидели только в один момент?
Возможно в прошлый раз расход был с одного крупного прихода.
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