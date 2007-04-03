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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 гру, 2020 16:41
Vint написав:
Возможно в прошлый раз расход был с одного крупного прихода.
или стандартная коммисcия в тот момент была 0,10 $
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Додано: Нед 13 гру, 2020 16:42
Так все ж таки, які гаманці, крім Електрума, можна юзати спокійно ?
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Додано: Нед 13 гру, 2020 17:00
Dr_English написав:Zebra
Ряд бирж замораживали средства до предъявления документально подтверждённых источников средств, например, Битфайнекс, Биттрекс, Трейд-сатоши. Чем blockchain.com хуже для хранения криптовалют, чем биржи?
Блокчейн.ком тоже может заблокировать кошелек. Если уж и хранить где то битки, эфир как сбережения, то локально на своем кошельке, зная ключи от него.
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