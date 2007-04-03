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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2083208420852086

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:41

  Vint написав:Возможно в прошлый раз расход был с одного крупного прихода.

или стандартная коммисcия в тот момент была 0,10 $
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 16:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Так все ж таки, які гаманці, крім Електрума, можна юзати спокійно ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 17:00

  Dr_English написав:Zebra Ряд бирж замораживали средства до предъявления документально подтверждённых источников средств, например, Битфайнекс, Биттрекс, Трейд-сатоши. Чем blockchain.com хуже для хранения криптовалют, чем биржи?

Блокчейн.ком тоже может заблокировать кошелек. Если уж и хранить где то битки, эфир как сбережения, то локально на своем кошельке, зная ключи от него.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 19:16

Zebra "локально на своем кошельке" - Вы имели ввиду аппаратный кошелёк Ledger Nano S или что-то другое?
Dr_English
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 21:15

  Dr_English написав:Zebra "локально на своем кошельке" - Вы имели ввиду аппаратный кошелёк Ledger Nano S или что-то другое?

Bitcoin core для BTC
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:17

  Zebra написав:
  Dr_English написав:Zebra Ряд бирж замораживали средства до предъявления документально подтверждённых источников средств, например, Битфайнекс, Биттрекс, Трейд-сатоши. Чем blockchain.com хуже для хранения криптовалют, чем биржи?

Блокчейн.ком тоже может заблокировать кошелек. Если уж и хранить где то битки, эфир как сбережения, то локально на своем кошельке, зная ключи от него.

А смысл? У них нет доступа к ключам. Точнее, ключи есть, но они зашифрованы пользовательским паролем. Если он этот самый пароль забудет, доступ к кошельку и ключам будет утрачен. Если же впридачу сид фразу потеряет или резервную копию ключей, тогда монетам гуд бай.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 02:25

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  Dr_English написав:Zebra Ряд бирж замораживали средства до предъявления документально подтверждённых источников средств, например, Битфайнекс, Биттрекс, Трейд-сатоши. Чем blockchain.com хуже для хранения криптовалют, чем биржи?

Блокчейн.ком тоже может заблокировать кошелек. Если уж и хранить где то битки, эфир как сбережения, то локально на своем кошельке, зная ключи от него.

А смысл? У них нет доступа к ключам. Точнее, ключи есть, но они зашифрованы пользовательским паролем.

Веб-сервисы для того и придумали ленивым пользователям, чтоб они давали им адрес из кошелька, а сохранением ключей мало кто занимается, пока петух не клюнет. Заблокировать могут, и прощай кошелек, как в этом случае
И потом, даже если по их утверждению, они не хранят ключи как они есть, это не факт.
Zebra
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  #<1 ... 2083208420852086
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