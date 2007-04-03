Dr_English написав:Zebra Ряд бирж замораживали средства до предъявления документально подтверждённых источников средств, например, Битфайнекс, Биттрекс, Трейд-сатоши. Чем blockchain.com хуже для хранения криптовалют, чем биржи?
Блокчейн.ком тоже может заблокировать кошелек. Если уж и хранить где то битки, эфир как сбережения, то локально на своем кошельке, зная ключи от него.
Dr_English написав:Zebra Ряд бирж замораживали средства до предъявления документально подтверждённых источников средств, например, Битфайнекс, Биттрекс, Трейд-сатоши. Чем blockchain.com хуже для хранения криптовалют, чем биржи?
Блокчейн.ком тоже может заблокировать кошелек. Если уж и хранить где то битки, эфир как сбережения, то локально на своем кошельке, зная ключи от него.
А смысл? У них нет доступа к ключам. Точнее, ключи есть, но они зашифрованы пользовательским паролем. Если он этот самый пароль забудет, доступ к кошельку и ключам будет утрачен. Если же впридачу сид фразу потеряет или резервную копию ключей, тогда монетам гуд бай.
Dr_English написав:Zebra Ряд бирж замораживали средства до предъявления документально подтверждённых источников средств, например, Битфайнекс, Биттрекс, Трейд-сатоши. Чем blockchain.com хуже для хранения криптовалют, чем биржи?
Блокчейн.ком тоже может заблокировать кошелек. Если уж и хранить где то битки, эфир как сбережения, то локально на своем кошельке, зная ключи от него.
А смысл? У них нет доступа к ключам. Точнее, ключи есть, но они зашифрованы пользовательским паролем.
Веб-сервисы для того и придумали ленивым пользователям, чтоб они давали им адрес из кошелька, а сохранением ключей мало кто занимается, пока петух не клюнет. Заблокировать могут, и прощай кошелек, как в этом случае И потом, даже если по их утверждению, они не хранят ключи как они есть, это не факт.
Zebra написав:Веб-сервисы для того и придумали ленивым пользователям, чтоб они давали им адрес из кошелька, а сохранением ключей мало кто занимается, пока петух не клюнет. Заблокировать могут, и прощай кошелек, как в этом случае И потом, даже если по их утверждению, они не хранят ключи как они есть, это не факт.
по ссылке выше чел потерял пароль для восстаноления, точно также его можно потерять и от леджера
Zebra написав:Веб-сервисы для того и придумали ленивым пользователям, чтоб они давали им адрес из кошелька, а сохранением ключей мало кто занимается, пока петух не клюнет. Заблокировать могут, и прощай кошелек, как в этом случае И потом, даже если по их утверждению, они не хранят ключи как они есть, это не факт.
по ссылке выше чел потерял пароль для восстаноления, точно также его можно потерять и от леджера
На бирже легче восстановить доступ. Потому крипта по большей части является стремным делом. Потерять весьма легко - забыл пароль или потерял ключи, отправил на неверный адрес и прощай средства навсегда.