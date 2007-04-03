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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2084208520862087

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:16

  Dr_English написав:Zebra Интересно, сколько раз нужно набрать неправильный пароль на blockchain.com, чтобы средства клиента заблокировали?

5 раз
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 20:48

  Zebra написав:
  Dr_English написав:Zebra Интересно, сколько раз нужно набрать неправильный пароль на blockchain.com, чтобы средства клиента заблокировали?

5 раз

Подряд или вообще?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:14

  hxbbgaf написав:
  Zebra написав:
  Dr_English написав:Zebra Интересно, сколько раз нужно набрать неправильный пароль на blockchain.com, чтобы средства клиента заблокировали?

5 раз

Подряд или вообще?

Подряд.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 22:22

hxbbgaf

Какой только хни тебе ни советовали :(
Внутри кошелька БЧ есть обменник.Нужно было всего лишь обменять биток на др доступную монету и вывести с гораздо меньшей комиссией(плюс была бы небольшая комиссия за обмен).
Кучинелли
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  #<1 ... 2084208520862087
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