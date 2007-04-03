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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:16
Dr_English написав:Zebra
Интересно, сколько раз нужно набрать неправильный пароль на blockchain.com, чтобы средства клиента заблокировали?
5 раз
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Zebra
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:48
Zebra написав: Dr_English написав:Zebra
Интересно, сколько раз нужно набрать неправильный пароль на blockchain.com, чтобы средства клиента заблокировали?
5 раз
Подряд или вообще?
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hxbbgaf
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:14
hxbbgaf написав: Zebra написав: Dr_English написав:Zebra
Интересно, сколько раз нужно набрать неправильный пароль на blockchain.com, чтобы средства клиента заблокировали?
5 раз
Подряд или вообще?
Подряд.
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Zebra
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:22
hxbbgaf
Какой только хни тебе ни советовали
Внутри кошелька БЧ есть обменник.Нужно было всего лишь обменять биток на др доступную монету и вывести с гораздо меньшей комиссией(плюс была бы небольшая комиссия за обмен).
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