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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 гру, 2020 19:16
Dr_English написав:Zebra
Интересно, сколько раз нужно набрать неправильный пароль на blockchain.com, чтобы средства клиента заблокировали?
5 раз
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Zebra
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Додано: Пон 14 гру, 2020 20:48
Zebra написав: Dr_English написав:Zebra
Интересно, сколько раз нужно набрать неправильный пароль на blockchain.com, чтобы средства клиента заблокировали?
5 раз
Подряд или вообще?
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hxbbgaf
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:14
hxbbgaf написав: Zebra написав: Dr_English написав:Zebra
Интересно, сколько раз нужно набрать неправильный пароль на blockchain.com, чтобы средства клиента заблокировали?
5 раз
Подряд или вообще?
Подряд.
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Zebra
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Додано: Пон 14 гру, 2020 22:22
hxbbgaf
Какой только хни тебе ни советовали
Внутри кошелька БЧ есть обменник.Нужно было всего лишь обменять биток на др доступную монету и вывести с гораздо меньшей комиссией(плюс была бы небольшая комиссия за обмен).
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Кучинелли
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Додано: Вів 15 гру, 2020 09:45
Похоже, тройную вершину дорисовывают...
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ishvara
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Додано: Вів 15 гру, 2020 10:42
Кучинелли написав:hxbbgaf
Какой только хни тебе ни советовали
Внутри кошелька БЧ есть обменник.Нужно было всего лишь обменять биток на др доступную монету и вывести с гораздо меньшей комиссией(плюс была бы небольшая комиссия за обмен).
Привет. Разблочили? Как тебе дефаи? Однозначный респект.
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lrs7719
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:29
lrs7719 написав:
Привет. Разблочили? Как тебе дефаи? Однозначный респект.
Привет.Дефайки себя далеко ещё не показали.Они повторяют движение всего рынка, но с гораздо большей апмплитудой.Сложно угадать, когда фиксить прибыль или держать дальше.Даже суши, кот я не люблю, чуть ли не лидер по приросту цены, от минимума уже 5,5Х сделала.Конечсно при падении они так же быстрее других будут валиться.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:23
Помню тут был парень под ником Эгоист, он в 2017м писал, что биткоин - это уже вчерашний день. Сейчас надо ловить XXX на ICO. Че-то вспомнилось.
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airmax78
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