|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:46
Zebra написав:
Сегодня вероятно будет сквиз за 20к
Да, вечером заседание FOMC. Плюс может по стимулам что то дополнительное разродятся. Время подходящее.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1934
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 341 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:53
clientage написав: Zebra написав:
Сегодня вероятно будет сквиз за 20к
а рипла тож подскочит до 0.50?
Рипла тяжелая монета.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9335
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 1632 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|69856
|195169876
|
|
|7323
|1698366
|
Вів 15 гру, 2020 12:17
ЛОБ
|
|38
|50307
|
|