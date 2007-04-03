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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:46
Zebra написав:
Сегодня вероятно будет сквиз за 20к
Да, вечером заседание FOMC. Плюс может по стимулам что то дополнительное разродятся. Время подходящее.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 12:53
clientage написав: Zebra написав:
Сегодня вероятно будет сквиз за 20к
а рипла тож подскочит до 0.50?
Рипла тяжелая монета.
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Zebra
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Додано: Сер 16 гру, 2020 13:01
Zebra написав: clientage написав: Zebra написав:
Сегодня вероятно будет сквиз за 20к
а рипла тож подскочит до 0.50?
Рипла тяжелая монета.
Ну да, постоянно падает, но как тока зависон у деда хотя бы на 3..4 часика, то Рипла пытается его догнать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 16 гру, 2020 14:58
Сегодня Найс завершил погашение остаточной задолженности.
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:44
Zebra написав:
Сегодня вероятно будет сквиз за 20к
Есть пробитие
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Zebra
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:44
Zebra написав: Zebra написав:
Сегодня вероятно будет сквиз за 20к
Есть пробитие
и куда дальше?
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Diman
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:47
Diman написав: Zebra написав: Zebra написав:
Сегодня вероятно будет сквиз за 20к
Есть пробитие
и куда дальше?
22-24кк максимум и вниз
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Zebra
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:50
Тем временем биткоин перебил исторический максимум в $20 000
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Zebra
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:51
Zebra написав:
22-24кк максимум и вниз
На прошлой неделе Вы говорили о 12К...Не верили в рост.Индикатор и в этот раз не соврал,я не раз писал о нем за последние две-три недели.Кто меня услышал-мои поздравления.Кто прое...л момент-ну что ж.Надеюсь альта наверстает со временем..
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osafly
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Додано: Сер 16 гру, 2020 15:55
на 12к ведерко стояло, а на 19 промышленные баки, вот и не капнуло
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Aviq
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