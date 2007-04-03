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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2086208720882089>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:46

  Zebra написав:Сегодня вероятно будет сквиз за 20к


Да, вечером заседание FOMC. Плюс может по стимулам что то дополнительное разродятся. Время подходящее.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:53

  clientage написав:
  Zebra написав:Сегодня вероятно будет сквиз за 20к

а рипла тож подскочит до 0.50?

Рипла тяжелая монета.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:01

  Zebra написав:
  clientage написав:
  Zebra написав:Сегодня вероятно будет сквиз за 20к

а рипла тож подскочит до 0.50?

Рипла тяжелая монета.

Ну да, постоянно падает, но как тока зависон у деда хотя бы на 3..4 часика, то Рипла пытается его догнать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сегодня Найс завершил погашение остаточной задолженности.
"Честное слово, Мейер... Я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете!" (С) А. Галич.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:44

  Zebra написав:Сегодня вероятно будет сквиз за 20к

Есть пробитие
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:44

  Zebra написав:
  Zebra написав:Сегодня вероятно будет сквиз за 20к

Есть пробитие

и куда дальше?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:47

  Diman написав:
  Zebra написав:
  Zebra написав:Сегодня вероятно будет сквиз за 20к

Есть пробитие

и куда дальше?

22-24кк максимум и вниз
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тем временем биткоин перебил исторический максимум в $20 000
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:51

  Zebra написав:22-24кк максимум и вниз


На прошлой неделе Вы говорили о 12К...Не верили в рост.Индикатор и в этот раз не соврал,я не раз писал о нем за последние две-три недели.Кто меня услышал-мои поздравления.Кто прое...л момент-ну что ж.Надеюсь альта наверстает со временем..
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:55

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

на 12к ведерко стояло, а на 19 промышленные баки, вот и не капнуло
Aviq
 
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