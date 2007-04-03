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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 15:56
osafly написав: Zebra написав:
22-24кк максимум и вниз
На прошлой неделе Вы говорили о 12К...Не верили в рост.Индикатор и в этот раз не соврал,я не раз писал о нем за последние две-три недели.Кто меня услышал-мои поздравления.Кто прое...л момент-ну что ж.Надеюсь альта наверстает со временем..
Тяжко битку оказалось валиться на 12к, рынку пришлось предложить ходлереам более высокую цену, ну шорт сквиз классика.
Вообще говоря, очень точно угадать сложно, только куда дует ветер, сегодня при цене 19500 я сообщил что назревает сквиз
Как и поход в сторону 20к в свое время.
Кому так сильно нужен биткоин, я предлагаю подождать 12к, он вернётся в этот район. Нет смысла покупать выше. Потом гарантированно можно будет продать его по 15к
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Zebra
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:03
Да конечно будет и 12 и даже 9..Но потом...Банан глючит не по детски.Завис.
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osafly
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:18
osafly написав:
Да конечно будет и 12 и даже 9..Но потом...
Покупать биток по 19к, чтоб продать его по 20к так себе идея.
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Zebra
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:18
20580, скорость...
на бестченже было 545 пол-часа назад сейчас 565
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Diman
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Додано: Сер 16 гру, 2020 16:35
А сколько в 2017 цена продержалась?
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ishvara
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