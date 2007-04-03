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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:40
Zebra написав:
20 тысяч евро следующий психологический уровень - врятли его биток возьмет. Значит 24к это потолок, но скорее всего сегодняшний прострел - просто шорт сквиз, перед обвалом.
канечна. но ведь потом может будет уровень 20К фунтов.
может пора прекратить без скафандра выходить в открытый космос
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Додано: Сер 16 гру, 2020 21:26
J написав: Zebra написав:
20 тысяч евро следующий психологический уровень - врятли его биток возьмет. Значит 24к это потолок, но скорее всего сегодняшний прострел - просто шорт сквиз, перед обвалом.
какое ваше видение траектории битка в 2021 году ?
12500
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Zebra
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Додано: Сер 16 гру, 2020 21:54
Zebra написав: J написав: Zebra написав:
20 тысяч евро следующий психологический уровень - врятли его биток возьмет. Значит 24к это потолок, но скорее всего сегодняшний прострел - просто шорт сквиз, перед обвалом.
какое ваше видение траектории битка в 2021 году ?
12500
Сомнительно уже, мне кажется. Это будет слом тренда. И если такое произойдет, то может упасть куда угодно.
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airmax78
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