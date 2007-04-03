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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2087208820892090

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:40

  Zebra написав:20 тысяч евро следующий психологический уровень - врятли его биток возьмет. Значит 24к это потолок, но скорее всего сегодняшний прострел - просто шорт сквиз, перед обвалом.


канечна. но ведь потом может будет уровень 20К фунтов.
может пора прекратить без скафандра выходить в открытый космос :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:26

  J написав:
  Zebra написав:20 тысяч евро следующий психологический уровень - врятли его биток возьмет. Значит 24к это потолок, но скорее всего сегодняшний прострел - просто шорт сквиз, перед обвалом.

какое ваше видение траектории битка в 2021 году ?

12500
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:54

  Zebra написав:
  J написав:
  Zebra написав:20 тысяч евро следующий психологический уровень - врятли его биток возьмет. Значит 24к это потолок, но скорее всего сегодняшний прострел - просто шорт сквиз, перед обвалом.

какое ваше видение траектории битка в 2021 году ?

12500

Сомнительно уже, мне кажется. Это будет слом тренда. И если такое произойдет, то может упасть куда угодно.
airmax78
 
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