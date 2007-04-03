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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:40
Zebra написав:
20 тысяч евро следующий психологический уровень - врятли его биток возьмет. Значит 24к это потолок, но скорее всего сегодняшний прострел - просто шорт сквиз, перед обвалом.
канечна. но ведь потом может будет уровень 20К фунтов.
может пора прекратить без скафандра выходить в открытый космос
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Додано: Сер 16 гру, 2020 21:26
J написав: Zebra написав:
20 тысяч евро следующий психологический уровень - врятли его биток возьмет. Значит 24к это потолок, но скорее всего сегодняшний прострел - просто шорт сквиз, перед обвалом.
какое ваше видение траектории битка в 2021 году ?
12500
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Zebra
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Додано: Сер 16 гру, 2020 21:54
Zebra написав: J написав: Zebra написав:
20 тысяч евро следующий психологический уровень - врятли его биток возьмет. Значит 24к это потолок, но скорее всего сегодняшний прострел - просто шорт сквиз, перед обвалом.
какое ваше видение траектории битка в 2021 году ?
12500
Сомнительно уже, мне кажется. Это будет слом тренда. И если такое произойдет, то может упасть куда угодно.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:10
Zebra написав: osafly написав:
Да конечно будет и 12 и даже 9..Но потом...
Покупать биток по 19к, чтоб продать его по 20к так себе идея.
Я и не брал его..По этим диким ценам-пас.В лонге на корзине альты.Мне кажется,рост по ней придется на первые месяцы 2021г..Еще один выстрел(перекачка из битка) должен быть..Добирал позицию по ЕОSу еще..Единственная наверное топ-монета,болтающаяся даже сейчас на уровнях апреля-июня 2020г,а ну и XTZ братуха его,но этот хоть шпилю рисовал уже летом,а тут-зеро!Может и зря конечно,но будем ждать.После Рипла-уже ничего не страшно.Этот год-был годом освобождением от Рипла,надеюсь 2021 станет годом освобождения от EOSа.Монеты-о которых нужно забыть навсегда.Этот год классно показал что г...но,а что просто какаха
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:13
Да, риппл не летит. Хорошо что фиксанул лося на нем на 0.69.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:47
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:56
osafly написав: Zebra написав:
22-24кк максимум и вниз
На прошлой неделе Вы говорили о 12К...Не верили в рост.Индикатор и в этот раз не соврал,я не раз писал о нем за последние две-три недели.Кто меня услышал-мои поздравления.Кто прое...л момент-ну что ж.Надеюсь альта наверстает со временем..
в этот раз индикатор сработал "искуственно" из-за переезда китайских майнеров
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:57
zРадио написав:
21100
21200 первый шорт на 1/3 котлеты
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Zebra
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:59
следующий на 21600
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