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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2088208920902091>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 177
1) дно вже було пройдено
30%
53
2) не нижче 3500
12%
22
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
58
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 20:40

  Zebra написав:20 тысяч евро следующий психологический уровень - врятли его биток возьмет. Значит 24к это потолок, но скорее всего сегодняшний прострел - просто шорт сквиз, перед обвалом.


канечна. но ведь потом может будет уровень 20К фунтов.
может пора прекратить без скафандра выходить в открытый космос :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:26

  J написав:
  Zebra написав:20 тысяч евро следующий психологический уровень - врятли его биток возьмет. Значит 24к это потолок, но скорее всего сегодняшний прострел - просто шорт сквиз, перед обвалом.

какое ваше видение траектории битка в 2021 году ?

12500
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:54

  Zebra написав:
  J написав:
  Zebra написав:20 тысяч евро следующий психологический уровень - врятли его биток возьмет. Значит 24к это потолок, но скорее всего сегодняшний прострел - просто шорт сквиз, перед обвалом.

какое ваше видение траектории битка в 2021 году ?

12500

Сомнительно уже, мне кажется. Это будет слом тренда. И если такое произойдет, то может упасть куда угодно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:10

  Zebra написав:
  osafly написав:Да конечно будет и 12 и даже 9..Но потом...

Покупать биток по 19к, чтоб продать его по 20к так себе идея.


Я и не брал его..По этим диким ценам-пас.В лонге на корзине альты.Мне кажется,рост по ней придется на первые месяцы 2021г..Еще один выстрел(перекачка из битка) должен быть..Добирал позицию по ЕОSу еще..Единственная наверное топ-монета,болтающаяся даже сейчас на уровнях апреля-июня 2020г,а ну и XTZ братуха его,но этот хоть шпилю рисовал уже летом,а тут-зеро!Может и зря конечно,но будем ждать.После Рипла-уже ничего не страшно.Этот год-был годом освобождением от Рипла,надеюсь 2021 станет годом освобождения от EOSа.Монеты-о которых нужно забыть навсегда.Этот год классно показал что г...но,а что просто какаха :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 22:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да, риппл не летит. Хорошо что фиксанул лося на нем на 0.69.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:47

21100 :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:49

так стоп, макафі коли буде виконувати свою обіцянку, панове криптомани? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:56

  osafly написав:
  Zebra написав:22-24кк максимум и вниз


На прошлой неделе Вы говорили о 12К...Не верили в рост.Индикатор и в этот раз не соврал,я не раз писал о нем за последние две-три недели.Кто меня услышал-мои поздравления.Кто прое...л момент-ну что ж.Надеюсь альта наверстает со временем..

в этот раз индикатор сработал "искуственно" из-за переезда китайских майнеров
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:57

  zРадио написав:21100 :D

21200 первый шорт на 1/3 котлеты
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

следующий на 21600
Zebra
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