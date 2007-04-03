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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 гру, 2020 00:01
Zebra написав:
1/3 котлеты
котлета - это сколько ?
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J
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Додано: Чет 17 гру, 2020 00:02
Zebra написав: zРадио написав:
21100
21200 первый шорт
Последний полет - это результат публикации FOMC minutes. Я то и сам считаю, что не сможем так сразу закрепиться выше 20к, но смотри, чтобы стопы не снесли. Сейчас могут запульнуть и выше
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zРадио
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Додано: Чет 17 гру, 2020 00:07
J написав: Zebra написав:
1/3 котлеты
котлета - это сколько ?
1/3 значит, плече 0.33х примерно или ликвидация, если биток на 60к пойдет
но у меня стоп на 25к железобетонный
страха нет, есть желание поймать разворот, уже близко
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Zebra
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Додано: Чет 17 гру, 2020 00:11
zРадио написав: Zebra написав: zРадио написав:
21100
21200 первый шорт
Последний полет - это результат публикации FOMC minutes. Я то и сам считаю, что не сможем так сразу закрепиться выше 20к, но смотри, чтобы стопы не снесли. Сейчас могут запульнуть и выше
сейчас идет вынос стопов, ликвидации тех, кто с плечем 10х шортил на 18к-19к
попытка не пытка
дальнейший рост битка на 600 баксов, это просадка всего лишь 1% от депозита для шорта в 1/3 - терпимо
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Zebra
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Додано: Чет 17 гру, 2020 00:27
помнится в 2017 я так же соскочил с поезда где то на 12+ и в дальнейшем слушал осторожных людей, что запрыгивать уже поздно)))
Я думаю мы сейчас свидетели аналога процессов 17-го года, но по спирали. Будем где то 25-30. А вот откат куда...х.з. Но устаканивание в итоге не так сильно ниже 20 даже по нынешним ощущениям. Было и 100 было и 1 000 были полки выше. Пришло время обновить низа снова. Хотя озвучивание прогнозов - это как заглянуть в коробку с котом Шредингера)) То есть убить его. Еще в Августе в комментах у Ильи писал что 20-й запомнится нам как в свое время 17-й.
Однако пора немного и скорректироваться))
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Kriptogedon
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